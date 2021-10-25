В Москве завели два дела об «оскорблении чувств верующих» за кадры на фоне храма Василия Блаженного

Недавно в Москве завели сразу два уголовных дела об «оскорблении чувств верующих». Оба — из-за выложенных в сеть фото и видео на фоне храма Василия Блаженного. По ним проходят трое молодых блогеров.

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Как стало известно в субботу, уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» завели после публикации в сети видео с девушкой, оголившей грудь возле храма Василия Блаженного. 22-летней блогерше Лолите Богдановой вменили первую часть 148-й статьи УК, по которой ей грозит до года колонии. Девушка под подпиской о невыезде.

По данным СМИ, Богданова — OnlyFans-модель. У себя в соцсетях она извинилась перед теми, кого задел ролик. Богданова рассказала, что видео на Красной площади было сделано несколько лет назад, и выложила его не она.

Девушка также сообщила, что ей начали поступать угрозы, пишут ряд СМИ.

Незадолго до этого в резервном телеграм-канале основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова появились ссылки на инстаграм-страницы Богдановой.

До этого завели еще одно уголовное дело — тоже из-за съемки на фоне храма Василия Блаженного. «Оскорбление чувств верующих» вменили блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой. В конце сентября в соцсетях Бобиева появилось фото, на котором он и девушка в куртке с надписью «полиция» имитируют оральный секс на Большом Москворецком мосту. На заднем плане виден храм Василия Блаженного.

После публикации Бобиеву и Чистовой уже назначили административные аресты и штрафы. Полиция распространила видео, где блогер неоднократно извиняется за фотосессию. Сообщалось, что суд решил выдворить его из России.

За что в России вменяют «оскорбление чувств верующих»?

Статью 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») изменили и дополнили поправками об «оскорблении чувств верующих» в 2013 году, после панк-молебна Pussy Riot. Самих Pussy Riot судили за «хулиганство по мотивам религиозной ненависти». Это более жесткая статья.

Статья 148 УК в нынешнем виде предусматривает до года лишения свободы, если «чувства верующих оскорблены» публично, и до трех лет лишения свободы в случае, если они публично «оскорблены» в местах для религиозных обрядов.

Важный момент в том, что в таких делах обязательно нужно доказывать наличие злого умысла. Действие должно не просто «оскорблять чувства верующих», а быть совершенным именно в этих целях. Если нет цели «оскорбить религиозные чувства», то нет и состава преступления. То есть, по закону, нужно доказать, что та же вебкам-модель, оголившая грудь на Красной площади, сделала это с умыслом «оскорбить религиозные чувства».

Директор информационно-аналитического центра «Сова»** Александр Верховский отмечает, что не всегда в суде работают объяснения, что кто-то чего-то не знал. Он напоминает о случае, когда двух солдат-срочников осудили по 148-й статье из-за видео, где они мыли обувь в святом источнике. «Они потом объясняли, что мало ли, не знали (что это был святой источник). Суд исходил из того, что невозможно было этого не знать», — говорит Верховский.

Отметим еще один момент: дела об «оскорблении» религиозных чувств в основном заводят из-за выложенных в интернет изображений. Так случилось и с последними делами о съемке возле храма Василия Блаженного, и с подростком из Читы, прикурившим от свечи в православном храме, и с «ловцом покемонов» Русланом Соколовским.

Процесс над видеоблогером Соколовским в Екатеринбурге стал одним из самых резонансных дел об «оскорблении чувств верующих». Поводом для начала преследования послужил ролик в ютьюбе, на котором тот играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови. Позже Соколовскому вменили уголовные статьи 148 («оскорбление чувств верующих») и 282 («возбуждение ненависти») за другие его видеоролики. С учетом смягчения приговора Соколовский получил два года и три месяца лишения свободы условно. Во время следствия он был в и СИЗО, и под домашним арестом.

В 2019 году Международная Агора выпустила доклад о применении в России обновленной 148-й статьи. По данным правозащитников, проанализировавших дела с 2014 по 2018 гг., во всех случаях людей преследовали по сути за богохульство. Следствие и суды оперировали такими терминами как «глумление над святыней», «кощунство» и «святотатство». Подавляющее большинство дел касалось «оскорбления чувств» приверженцев христианства. Как правило, «оскорбление» включало в себя критику представителей РПЦ, отмечают в «Агоре».

При этом в «Агоре» указывали, что худшие прогнозы не оправдались, и статья об «оскорблении чувств» не стала инструментом массовых репрессий. Судя по имеющимся в открытом доступе данным, по ней на данный момент ни разу не приговаривали к реальному сроку.

Ссылки на европейские нормы

Высокопоставленные представители РПЦ неоднократно высказывались в поддержку уголовного преследования за «оскорбление чувств верующих». Патриарх Кирилл называл «оскорбление религиозных чувств» «формой экстремизма». Причем в РПЦ ссылается на ЕСПЧ и утверждает, что российский закон «опирается на общеевропейскую практику» и «полностью соответствует демократическим стандартам».

По словам Александра Верховского, позиции ЕСПЧ в этом вопросе извилистые, но ссылка на якобы одобрение российской практики Европейским судом — это лукавство.

«Европейский суд, действительно, в ряде дел принял сторону государства, которое запрещало что-то. Но это были дела об административном запрете, а не уголовные процессы. Это случаи, когда запрещали демонстрацию какого-то фильма или выставку по требованию церкви или местных жителей или и тех, и других. Власти это запрещали, человек шел в суд, доходил в конце концов до Страсбурга и там проигрывал. В принципе вопросы административных запретов в этой области Страсбург готов оставить на усмотрение национальных судов. Если бы речь шла об уголовном преследовании, исход в Страсбурге, вероятно, был бы другим», — отмечает директор центра «Сова».

Постановлений ЕСПЧ по делам, связанным с преследованием за «оскорбление чувств верующих» в России, еще не было, добавляет он.

В своей рекомендации от 2007 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАС) указывает, что святотатство как оскорбление религии не следует считать уголовным преступлением. ПАСЕ рекомендует наказывать не за святотатство, а за призывы к насилию: «Национальное законодательство должно предусматривать наказание лишь за такие высказывания по религиозным вопросам, которые преднамеренно и грубо нарушают общественный порядок и призывают к открытому насилию».

Александр Верховский отмечает, что эта рекомендация не выполняется. Во-первых, примерно в половине европейских стран до сих пор существуют законы, предусматривающие наказание за «оскорбление религиозных чувств», осквернение сакральных символов и даже криминализующие богохульство. Другие дело — что это законодательство в Европе практически не применяется, а в некоторых странах эти законы упразднили.

Во-вторых, во всех европейских странах есть статьи о возбуждении ненависти, в том числе религиозной, и нигде они не ограничиваются призывами к насилию, продолжает Верховский.

Но, по его словам, в России все «слишком далеко заходит»: на «людей возбуждают уголовные дела по каким-то ничтожным случаям». Хотя никакие уголовные дела (вообще ни по каким статьям) не должны заводиться, если деяние «в силу малозначительности» не представляет опасности для общества.

* Неформальное объединение «Мужское государство» признано российским судом экстремистской организацией.

** Центр «Сова» российские власти включили в реестр «иностранных агентов».

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