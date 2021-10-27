Впервые в истории: «дети ГУЛАГа» подали коллективный иск с требованием обеспечить их жильем

Многие дети жертв советских репрессий не могут добиться возвращения домой, несмотря на то, что закон об этом был принят еще в 1991 году. На фото: демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянке в августе 1991-го.

В Верховный суд РФ направлен иск от имени 23 человек, чьи родители были репрессированы советским государством. Как сообщает «Новая газета», это первый в истории России коллективный иск «детей ГУЛАГа» с требованием обеспечить их положенным по закону жильем. Это также первый в истории коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда. Все истцы имеют статус реабилитированных жертв репрессий, и были либо выселены вместе с родителями, либо родились в ссылке или в лагере.

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«Дети ГУЛАГа» подали в Верховный суд коллективный иск к Государственной думе.

Они добиваются возвращения в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Орловскую область, Ростовскую область, Ставропольский край и в аннексированный Крым. Самому старшему из подавших иск — 89 лет, самому младшему — 64 года (еще один 74-летний истец умер незадолго до подачи иска, пишет «Новая»).

16 женщин и семеро мужчин требуют исполнить закон «О реабилитации жертв политических репрессий» от 1991 года и решение Конституционного суда России 2019 года, которые гарантируют им право вернуться домой, уточняет Би-би-си.

Закон 1991 года обязывает российские власти возместить ущерб тем, кто был отправлен в лагеря ГУЛАГа или в ссылку, а также их родившимся в этих местах детям.

Однако в 2005 году Государственная Дума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

Но на деле реализовать это право практически невозможно: попасть в очередь трудно, особенно в столице, дожидаться квартиры приходится по 20–30 лет, пишет Би-би-си.

В 2019 году, когда решение Госдумы оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер, суд постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон, чего до сих пор так и не было сделано.

В декабре 2020 года правозащитники передали в Госдуму 80 тысяч подписей с требованием обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей — за счет средств федерального бюджета, и в приоритетном порядке.

Юрист Григорий Вайпан, которого цитирует «Новая», подчеркнул, что нынешняя подача иска приурочена сразу к трем датам — 30-летию закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).

«Иск поднимает обострившуюся в последние годы проблему неисполнения решений Конституционного суда. <...> При этом КС признается, что у него нет полномочий обеспечивать исполнение своих собственных решений. Единственная процедура, которая доступна гражданам в такой ситуации, — это оспаривание бездействия Госдумы в Верховном Суде», — заявил Григорий Вайпан.

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