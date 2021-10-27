Константин Хабенский назначен худруком МХТ им. Чехова

49-летний актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова.

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О решении сообщило агентство РИА-Новости со ссылкой на министерство культуры.

Хабенский сменит на посту худрука 64-летнего Сергея Женовача. «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию», — заявили в министерстве.

Женовач был назначен на должность худрука МХТ в апреле 2018 года, вскоре после смерти директора и художественного руководителя театра Олега Павловича Табакова.

В апреле того же года основанная Сергеем Женовачем «Студия театрального искусства» стала частью МХТ им. Чехова.

«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ <...> в непростой период, и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», — цитирует Интерфакс слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Женовач продолжит руководить «Студией театрального искусства», которую сам основал в 2005 году, пишет «Медуза».

Отставку Женовача многие российские СМИ предрекали заранее.

В частности, в середине октября «Новая газета» рассказала о трех вероятных причинах возможного ухода заслуженного режиссера с поста худрука МХТ.

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