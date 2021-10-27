«Мемориал»: в России стало минимум 420 политзаключенных. Это сравнимо с «временами позднего СССР»

«За прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти», — подчеркнули в «Мемориале». На фото: политический заключенный Андрей Пивоваров, суд в Краснодаре, 02.06.2011

Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал обновлённый список политзаключённых. «Сегодня в этих заведомо неполных списках 420 имён. Год назад в них были имена 362 человек», — сообщили правозащитники, отметив, что «реальное число политзаключённых в России, несомненно, существенно выше».

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Как говорится в докладе «Мемориала», из 420 человек, попавших в список политзаключенных, 360 «лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежностью», 80 — «по другим политическим мотивам».

Несмотря на то, что из списка отправленных за решетку «по другим политическим мотивам» за год «выбыли» 28 человек (в связи с выходом на свободу), этот перечень всё равно существенно вырос, пополнившись 43 новыми именами.

«За прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти, в связи с чем политзаключёнными стали, в частности, Алексей Навальный и Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Андрей Боровиков. Был снова лишён свободы Александр Габышев», — подчеркнули в «Мемориале».

Презентация документа на сайте правозащитного центра заканчивается словами: «Мы призываем всех неравнодушных проявлять солидарность с жертвами политических репрессий <...>. Свободу политзаключённым!».

Общий список политзаключенных в России растёт уже много лет, отмечается в документе, в котором также подчеркивается, что данные нынешнего года, как и данные предыдущих лет, «дают лишь минимальную оценку числа политзаключённых в России».

«Мы называем человека политзаключенным, когда можем проанализировать, за что и на основании чего он осужден — и аргументированно опровергнуть эти доводы в суде. <…> А о многих мы не узнаем вовсе или узнаем с опозданием. Есть также дела, о которых мы знаем, но не можем получить материалы дела. Кроме того, у нас физически ограничен ресурс людей, которые изучают дела. Фактически у нас некоторая очередь в списки. Поэтому 420 — это заведомо неполное количество политзаключенных», — отметил член совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис в комментарии изданию «Медуза».

Давидис, который руководит в ПЦ направлением «Поддержка политзаключенных», также заявил, что «реальное число (политзаключенных) стоит оценивать в несколько раз выше».

«Сейчас в России число политзаключенных сравнимо с тем, сколько было в позднем СССР, пока Горбачев их не освободил», — добавил правозащитник. Издание «Медуза» подчеркнуло, что за пять последних лет число политзаключенных в стране выросло почти в 5 раз.

Публикация доклада приурочена к отмечаемому ежегодно 30 октября Дню памяти жертв политических репрессий.

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