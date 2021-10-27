1123 человека умерли в России от коронавируса за сутки — новый антирекорд

Специалисты называют главной причиной высочайшей смертности от коронавируса в России нежелание большинства россиян делать прививки.

За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случаев коронавируса, «зафиксировано 1 123 летальных исхода». Об этом сообщил 27 октября федеральный Оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в России от COVID-19, по официальным данным, умерли 233 898 человека.

Специалисты называют главной причиной высочайшей смертности от коронавируса в России нежеланием большинства россиян делать прививки. Напротив, в странах с высоким уровнем вакцинации (например, во Франции) смертность значительно снизилась в последние месяцы по сравнению с эпидемиологическими пиками.

Во Франции за последние сутки умерли от коронавируса 38 человек.

Как в России, так и во Франции полную вакцинацию прошли более 49 млн человек. При этом население России — 146 млн, население Франции — 67,7 млн.

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