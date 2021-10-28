МВД собирается объявить Сергея Савельева в международный розыск

МВД назвало основания для розыска Сергея Савельева, сообщившего о пытках заключенных в туберкулезной больнице ФСИН Саратовской области. Его разыскивают по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Сейчас он объявлен в федеральный розыск, МВД готовит документы для того, чтобы объявить его в международный розыск.

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Как сообщили изданию РБК в УМВД по Саратовской области, уголовное дело против Савельева по ч. 2 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации) было возбуждено 30 сентября. 18 октября Октябрьский районный суд Саратова заочно арестовал Савельева, который ранее покинул Россию.

«По версии следствия, в период времени с 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации. После чего передал указанную информацию третьему лицу в целях ее распространения в СМИ», — цитирует РБК сообщение МВД. Сейчас Савельев объявлен в федеральный розыск. МВД готовит документы для того, чтобы объявить его в международный розыск, уточняет издание.

В начале октября проект Gulagu.net обнародовал видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН Саратовской области. Эти видео им передал Сергей Савельев, который покинул Россию и попросил политического убежища во Франции. Как сообщал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, видео-часть архива составляет около 40 Гб.

Сам Савельев говорил, что начал собирать записи с видеорегистраторов, когда отбывал в колонии девятилетний срок по статье о пересылке наркотиков. Ему попадались записи с пытками, которые мужчина стал архивировать и прятать. После освобождения он передал записи Gulagu.net.

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