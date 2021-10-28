На фоне очередного рекорда по смертности от ковида в Москве и области начался «локдаун»

Прохожий в маске на улице в Москве 27 октября 2021 г.

Вскоре после введения президентом Владимиром Путиным режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, власти Москвы объявили локдаун начинающийся на два дня раньше. В этот день в России объявили сразу о двух новых антирекордах по коронавирусу за сутки: выявлено 40 096 заболевших, 1159 человек скончались.

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С сегодняшнего дня и до конца следующей недели в Мрскве и области будут закрыты кафе, рестораны и фудкорты в торговых центрах. Точки общепита смогут продолжить работу только для доставки и «на вынос». Также на время локдауна полностью прекратят свою работу кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры и еще целый перечень учреждений, среди которых бан, сауны и бассейны, непродуктовые магазины, шиномонтажи и автосервисы, цирки и детские игровые комнаты.

В школах объявлены каникулы, студенты вузов и колледжей перейдут на удаленное обучение. Незадолго до начала локдауна появились сообщения о том, что московские власти потребовали прекратить работу на время нерабочей недели магазины, торгующие преимущественно алкоголем.

Кроме столицы, с 28 октября локдауны начались в Московской, Калининградской, Ростовской и Смоленской областях, а также Хакасии. В этих регионах ограничили работу предприятий, торговых центров и учреждений досуга. А в Хакасии на время локдауна даже объявлен комендантский час с 22:00 до 06:00 по местному времени.

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