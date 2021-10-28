Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт издания «Проект», признанного в России нежелательной организацией. В реестре ведомства указано, что доступ к сайту ограничили 26 октября.

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Сайт издания «Проект» внесли в реестр по ст. 15.3 федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По ней Роскомнадзор ограничивает доступ к материалам иностранных или международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России. При этом за пределами России сайт доступен.

15 июля Генпрокуратура признала деятельность компании Project Media, Inc. «нежелательной» на территории России. Экс-журналисты «Проекта» Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Петр Маняхин были признаны «иноагентами». Главный редактор «Проекта» Роман Баданин находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете. В конце июня у журналистов издания прошли обыски, позже Роман Баданин уехал в США.

Статус «нежелательной» запрещает организации вести деятельность в России. За сотрудничество с «нежелательной» организацией (в том числе неофициальное) грозит административное наказание: обычным гражданам – штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч, организациям – до 100 тысяч. За многократное нарушение могут возбудить уголовное дело. За финансирование «нежелательной» организации предусмотрено наказание от 1 до 5 лет колонии, а за организацию деятельности в России – от 2 до 6 лет колонии.

«Проект» специализируется журналистских расследованиях. Среди наиболее известных публикаций издания – расследование, посвященное второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, и материал о сносе детского лагеря под Геленджиком ради строительства «дворца Путина».

«Ну что ж, заводите впн. Теперь не только страшно на нас ссылаться, но и просто прочесть нас в России нельзя. Распространителем теперь буду я», – написал 27 октября основатель «Проекта» Роман Баданин в Facebook.

6 сентября Роман Баданин объявил о запуске нового расследовательского СМИ под названием «Агентство».

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