В России суд впервые назначил реальный срок за «оскорбление чувств верующих»

В России впервые назначили реальный срок за «оскорбление чувств верующих». Поводом стало фото недалеко от храма Василия Блаженного

В Москве гражданина Таджикистна Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии по статье об «оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ), сообщает «ОВД-Инфо». Поводом стала опубликованная в соцсетях фотография с имитацией орального секса, где на фоне виден храм Василия Блаженного.

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Судя по обнародованным данным, это первый в России реальный срок по статье об «оскорблении чувств верующих». Его вынес мировой судья судебного участка № 370 Тверского судебного района Москвы. Именно такого наказания требовал прокурор.

Фотография на фоне храма Василия Блаженного появилась с соцсетях Бобиева 29 сентября. Она сделана на Большом Москворецком мосту. На ней перед Бобиевым сидит на корточках девушка в куртке с надписью «полиция», которую он держит за волосы.

После публикации этого снимка Бобиеву и Чистовой уже вынесли наказания по административным статьям. Им назначили по 10 суток ареста, Бобиева еще оштрафовали на пять тысяч рублей. Сообщалось, что суд решил его выдворить. Полиция распространила видео, где Бобиев неоднократно извиняется за фотосессию.

Адвокат Бобиева сообщила, что блогер не будет обжаловать приговор, потому что «считает себя виновным». Адвокат Чистовой сообщила, что девушка намерена оспорить решение суда.

Недавно еще одно уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» завели в Москве. На этот раз поводом стала выложенная в сеть видеозапись, на которой девушка оголяет грудь возле храма Василия Блаженного. 22-летней блогерше Лолите Богдановой тоже грозит до года колонии. Она сообщала, что видео было сделано несколько лет назад, выложила его не она, а также, что ей начали поступать угрозы. Ссылки на ее инстаграм-страницы появились в резервном телеграм-канале основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова.

Наказание за «оскорбление чувств верующих» появилось в российском УК в 2013 году, после панк-молебна Pussy Riot. Самих Pussy Riot судили за «хулиганство по мотивам религиозной ненависти».

Статья 148 УК в нынешнем виде предусматривает до года лишения свободы, если «чувства верующих оскорблены» публично, и до трех лет лишения свободы в случае, если они публично «оскорблены» в местах для религиозных обрядов. Важно, что в этих делах нужно доказывать наличие умысла: по закону, преступлением может считаться деяние, не просто «оскорбившее чувства верующих», но совершенное в таких целях.

В 2019 году Международная Агора выпустила доклад о применении в России обновленной 148-й статьи. По данным правозащитников, проанализировавших дела с 2014 по 2018 гг., во всех случаях людей преследовали по сути за святотатство.

* Неформальное объединение «Мужское государство» признано российским судом экстремистской организацией.

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