Росстат: в сентябре в России скончались более 44 тысяч человек с COVID-19

По данным Росстата, в сентябре 2021 года в России скончались более 44 человек с диагностированным ковидом

По данным Росстата, в сентябре 2021 года в России скончались 44,2 тыс. человек с диагностированным ковидом. Исходя из данных статистического ведомства, за первые девять месяцев этого года число умерших россиян с коронавирусом приблизилось к 300 тысячам, пишет РБК.

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Как сообщает Росстат, в сентябре у 34,4 тыс. человек ковид признан основной причиной смерти. Еще в 5,2 тыс. случаях он «предполагается как основная причина смерти», но нужны дополнительные исследования. Примерно у тысячи жителей России ковид стал сопутствующим заболеванием и ускорил смерть. В 3,6 тысяч случаях у умерших был диагностирован ковид, но он «никаким образом не повлиял на наступление смерти».

Таким образом, у 44,2 тыс. человек, умерших в России за сентябрь 2021 года, на момент смерти был диагностирован COVID-19.

Сентябрьская ковидная смертность, по данным Росстата, на 11% ниже августовской. В августе ведомство сообщало о 49,9 тысяч человек, которые на момент смерти болели COVID-19. Абсолютный пик ковидной смертности Росстат зафиксировал в июле 2021 года. Тогда, как сообщало статистическое ведомство, скончались более 51 тыс. человек с диагностированным ковидом.

При этом «оперативный штаб» по борьбе с коронавирусом сообщал о 24,1 тыс. скончавшихся от ковида за сентябрь 2021 года. Такая цифра получается при суммировании всех ежедневных отчетов о ковидной смертности «оперативного штаба» за этот месяц.

Кроме того, «оперштаб» не фиксировал такого снижения смертности в сентябре по сравнению с августом. Наоборот, к концу сентября «оперштаб» начал фиксировать рост смертности (на уровне 800-860 случаев в день).

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя значительные расхождения в официальной статистике, и данные Росстата, и данные «оперштаба» «являются достоверными». По ее словам, «оперативный штаб», в отличие от Росстата, учитывает только «явную смертность от ковида».

Как рассказывал глава Росстата Павел Малков, у оперативного штаба и Росстата разные методологии расчета. По его словам, оперативный штаб дает «оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему». Росстат же получает данные из единого госреестра ЗАГС, куда попадают медицинские свидетельства о смерти. Этим, по его словам, объясняются расхождения.

Всего с начала 2021 года (с января по сентябрь) смертность среди зараженных коронавирусом достигла 299 тыс. человек против 163,3 тыс. за 2020 год, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Естественная убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) в России за девять месяцев 2021 года составила в России 675,6 тыс. человек. Это на 74% больше, чем за тот же период 2020 года. Как отмечает РБК, в правительстве рассчитывали, что за весь 2021 год естественная убыль населения составит 522 тыс. человек.

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