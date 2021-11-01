NYT: США и Россия провели «ряд секретных встреч»

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась на саммите в Женеве 16 июня 2021 года. С тех пор, как пишет NYT, Москва и Вашингтон провели серию тайных переговоров.

США и Россия провели ряд секретных встреч после того, как Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились на саммите в Женеве в июне. Об этом 31 октября пишет издание New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Как пишет NYT, несмотря на холодные отношения между Россией и США, страны ищут точки соприкосновения. По данным источников издания, «состоявшийся в июне в Женеве саммит между Путиным и Байденом положил начало серии контактов между двумя странами».

С июля высокопоставленные чиновники из администрации Байдена трижды приезжали в Москву, а также проводили встречи с российскими представителями на нейтральной территории в Финляндии и Швейцарии.

Кроме того, по данным NYT, между Москвой и Вашингтоном «идет серьезная дискуссия по контролю вооружений, самая глубокая за многие годы». Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер (Anne Neuberger) провела ряд непубличных виртуальных встреч со своим коллегой в Кремле.

Кроме того, Вашингтон якобы передал России данные о хакерах, которые «активно проводят атаки» против США. Один из источников издания сообщил, что теперь в США ждут, приведет ли эта информация к арестам в России.

«Для Путина это станет серьезной проверкой, поскольку он открыто заявил, что будет содействовать борьбе правоохранительных органов с вымогательством и прочими преступлениями в киберпространстве», — пишет NYT.

Ранее, в начале сентября, Энн Нойбергер заявляла, что США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности и ждут от нее действий. «Дискуссии с русскими продолжаются, и, как заявил президент Байден, он ждет действий», — сказала она тогда.

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