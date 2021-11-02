Не стреляйте в журналистов! Почему преступления против сотрудников СМИ остаются безнаказанными

Журналистов убивают не только на войне. Скорбный список пополняется каждый год. Большинство из этих преступлений остаются либо нераскрытыми, либо раскрытыми не до конца. Об этом в интервью RFI рассказала вдова Юрия Щекочихина, директор «ПЭН-Москва», журналист и литератор Надежда Ажгихина.

Реклама Читать далее

RFI: В последнее время очень мало информации о деле об убийстве Юрия Петровича Щекочихина. Оно все еще продолжается?

Надежда Ажгихина: Дело открывалось несколько раз, оно закрыто в связи с тем, что никаких новых обстоятельств найти не удалось, поскольку ситуация такова, что очень много материала исчезло за все эти годы. Но и мы — близкие Юрия Щекочихина, его коллеги и друзья, верим, что это не конец истории, что придет время, и мы узнаем правду. Сейчас невозможно, чтобы что-то исчезло навсегда.

Юрий Щекочихин около 2003 г. Wikipedia

Юрий Щекочихин был первым, к сожалению, открывшим этот печальный список в «Новой газете».

Нет, это не так. Во-первых, Игорь Домников был убит раньше. Во-вторых, список убитых журналистов в России идет с 90-х годов. Сегодня он насчитывает более 350 имен, это совершенно ужасная цифра! Причем коллеги считают всех — и тех, кто был убит, и тех, кто пропал без вести или умер при каких-то загадочных обстоятельствах. Первое такое резонансное убийство — это было убийство Ларисы Юдиной в 1999 году, потом всех потрясли убийства Димы Холодова и Влада Листьева. 15 декабря 2006 года, вскоре после гибели Политковской, на митинге в память о погибших журналистах был зачитан список убитых журналистов, который собрал Фонд защиты гласности. Тогда в нем было 211 имен. Женщины-журналистки инициировали марш от Дома журналистов до Пушкинской площади, в котором участвовали в том числе и дети, и на этом марше были лозунги «Не стреляйте в мою маму!». Казалось, что это больше никогда не повторится. К сожалению, с тех пор список погибших журналистов значительно вырос. И большинство из убийств, к сожалению, как и во всем мире, увы, закончились безнаказанностью тех, кто их совершил и заказал. Даже в тех случаях, когда исполнители были найдены — убийства Ларисы Юдиной, Анны Политковской — заказчики остались без наказания.

Журналисты RFI Клод Верлон и Жислен Дюпон RFI

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов появился после гибели журналистов RFI Жислен Дюпон и Клода Верлона в Мали. После этого было убийство в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Есть ли какие-то наиболее опасные страны и регионы для работы журналистов?

Передо мной нет сейчас карты, ее каждый год обновляют и Международная федерация журналистов, и ЮНЕСКО, и Комитет защиты журналистов, и «Репортеры без границ». В общем, все эти данные совпадают. Традиционно много журналистов погибает, увы, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке, в Азии. Между прочим, первый раз, когда заговорили о том, что необходим день борьбы с безнаказанностью, предложила Международная федерация — конец ноября, когда было самое массовое убийство журналистов на Филиппинах во время выборной кампании. Журналисты гибнут в разных странах мира и не только на войне. В Мексике нет войны, но там уже много лет идет другая война — с наркомафией, и там регулярно погибают журналисты. В России, кстати, в последние годы таких страшных случаев не было.

Но и Юрий Щекочихин, и Анна Политковская погибли тоже не на войне.

Это отдельная история, как разные организации считают своих погибших. По идее, по строгим меркам, которые, конечно, устарели, и Политковская, и Щекочихин, они не снимали ничего, не передавали материал, когда они погибли, но тут другие обстоятельства принимаются во внимание. Если мы говорим о России, то с 2000-х годов в основном трагедии происходили на Северном Кавказе. Там погибли больше 15 журналистов, и большинство этих случаев не были расследованы должным образом. К сожалению, недостаточное расследование гибели журналистов и, вообще, преступлений против журналистов — это проблема глобальная. Об этом Генеральный директор ЮНЕСКО впервые говорил еще 5 лет назад. Тогда всех потрясло, что только от 8 до 9 процентов всех преступлений и убийств журналистов в мире расследуются должным образом. Конечно, традиционно считается, что Северная Европа более безопасна для журналистов, чем балканские страны или страны бывшего СССР, но мы знаем, что и там случаются ужасные трагедии.

Убийства, связанные с публикацией карикатур…

Вспомним убийство журналистов Charlie Hebdo — это благополучный Париж. До сих пор редакция находится под охраной полиции, потому что им продолжают угрожать. Трудно сейчас в мире назвать место, где журналист чувствует себя в абсолютной безопасности. Но это опосредовано и последствия войны с терроризмом, и глобализация — тут очень много причин. Я недавно была на конгрессе Международного института прессы, и там говорили о защите журналистов, в том числе от кибербуллинга, от угроз и преследований в Сети. С режимом изоляции эта проблема стала особенно острой. Все угрозы, которым подвергаются журналисты, они рано или поздно реализуются, к сожалению. Об этом только недавно стали говорить. Журналисты во всех странах достаточно легкомысленно к этому относятся. Когда мы вместе с коллегами защищали Елену Милашину и ее коллег из «Новой газеты», когда им угрожали чеченские фанатики, я спрашивала: «А почему ты раньше не обратилась?» Она говорит: «Ну, вот когда стали уже точно грозить убивать и расчленять, я тогда обратилась». Это еще наше отношение к собственной безопасности. В Европе стали этим заниматься. Было очень интересное сообщение о том, как в Дании было заключено соглашение журналистских организаций и полиции, и стали искать тех, кто преследует журналистов в Сети. Причем надо сказать, что во всем мире (и в России тоже есть такие исследования), женщин преследуют в Сети втрое чаще, чем мужчин, и более жестоко. Но, что важно, я постоянно об этом думаю с тех пор, как эта страшная тема у нас появилась, конечно, было время, когда в нашей стране журналисты пользовались безоговорочным, абсолютным доверием аудитории, особенно те журналисты, которые себя зарекомендовали как защитники интересов обычных людей — борцы с коррупцией, борцы за правду. За журналистов люди готовы были постоять. Я с завистью смотрела на то, как итальянские коллеги защищали своих журналистов, которые подвергались преследованиям вне зависимости от того, каковы их политические и эстетические взгляды, что очень важно. Солидарность важна. У нас, к сожалению, этого нет, но, я надеюсь, в будущем произойдет. И пока этого не будет, я боюсь, нам трудно будет говорить о защите прав журналистов, об обеспечении безопасности их работы. Потому что в идеале каждый гражданин, должен понимать, что защита журналистов — это и защита его права знать, что происходит у нас в стране, в мире — это наше неотъемлемое право, и от этого зависит наша жизнь. Сейчас, мне кажется, пока такой уверенности у многих нет.

Портреты Анны Политковской и Юрия Щекочихина на несогласованной акции в память убитых журналистов в Москве ASSOCIATED PRESS - MISHA JAPARIDZE

Сейчас значимость того, что печатается и появляется в прессе, и влияние информации на общую ситуацию несколько девальвировались. Тем не менее, журналистов продолжают убивать. За что их тогда убивают?

Доверие к журналистам пошатнулось во всем мире. Это связано и с тем, что появились глобальные сети, в которых очень много мусора, очень много фейков, злонамеренной и агрессивной информации. Конечно, все это пошатнуло доверие аудитории. То, что медиамагнаты и многие политики стали говорить, что журналистика с ее принципами, когда все это было так важно, она ушла в прошлое. Сейчас главное — быстрые информационные работники, которые готовы выполнить любой заказ, и эффективные медиаменеджеры. Это, конечно, не так! И журналисты этому сопротивляются. Но опять-таки пандемия показала, что в принципе люди в такой чрезвычайной ситуации склонны вновь обратиться к тем источникам, которым они доверяют. Это, конечно, традиционные СМИ, это, конечно, те электронные источники, платформы, которые зарекомендовали себя как надежный информационный ресурс. Я надеюсь, что вот это взаимодействие аудитории и журналистов будет восстановлено.

Но почему же все-таки журналистов убивают?

Я уверена, убивают, потому что те, кто это делают, считают, что они могут уйти от наказания. И это самое страшное! Очень часто это люди, связанные с силовыми структурами, связанные с большими деньгами, связанные с какими-то криминальными и военными группами. И пока это будет так, к сожалению, журналисты не могут чувствовать себя в безопасности. Но я верю, что эта практика безнаказанности, с которой мы боремся каждый день, будет прекращена. Об этом надо больше говорить. Когда граждане потребуют от властей защитить журналистов, я уверена, ситуация изменится.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться