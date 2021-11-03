Белорусский самолет разбился в Иркутской области

АН-12, военно-транспортный самолет, разработанный в СССР еще в 50-е годы прошлого века.

В России, в Иркутской области, разбился транспортный самолет Ан-12, на борту которого находилось 7 человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании.

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Все находившиеся на борту разбившегося самолета, вероятно, погибли, сообщил источник ТАСС.

«Еврорадио» опубликовало сделанную до трагедии фотографию самолета, сообщив, что он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

По информации ТАСС, на борту, предположительно, были граждане России, Беларуси и Украины. Самолет был построен 53 года назад, сообщил источник.

По данным МЧС, катастрофа произошла при заходе самолета на посадку в 19:45 по местному времени (14:45 МСК) в 7 км от Иркутска в районе деревни Пивовариха, где находится аэропорт.

Самолет летел из Якутска.

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