84-летней матери правозащитницы Чупик угрожают депортацией. Чупик защищала мигрантов в России

Валентина Чупик много лет защищала права мигрантов в России. На фото: полицейские сопровождают людей в миграционный центр в Санкт-Петербурге. 02.04.2020

В Подмосковье к 84-летней матери известной правозащитницы Валентины Чупик пришла полиция. Как сообщают ОВД-инфо и «Новая газета», тяжелобольной женщине угрожают депортацией из РФ. Ранее самой Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет.

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Полицейский пришел домой к 84-летней Любови Коденцовой вечером 2 ноября. Сотрудник объяснил, что пришел вызвать женщину на судебное заседание по ст. 18.8.3 КоАП РФ (превышение сроков пребывания в РФ). Полицейский угрожал отправить Коденцову, гражданку Узбекистана, в Центр временного содержания иностранных граждан и принудительно депортировать из России.

Сама Валентина Чупик рассказала ОВД-Инфо о том, что ее мать «просто не выдержит ни суда, ни даже дороги в эту депортационную тюрьму, не говоря уже о содержании в ней»: Любовь Коденцова не может самостоятельно передвигаться из-за остеопороза (хрупкости костей), также у нее проблемы с сердцем и почками.

Помощник правозащитницы Александр Ким заявил «Новой» о том, что Коденцова не подлежит ответственности за «превышение сроков пребывания» в России, так как ни физически, ни юридически не могла бы урегулировать свой статус. Дело в том, что собственник помещения и «принимающая сторона» — ее дочь Валентина Чупик — до 24 сентября находилась в командировке, а в ночь с 24 на 25 сентября была задержана в аэропорту Шереметьево.

Валентину Чупик, которая боролась за права мигрантов в России, после задержания несколько дней продержали в спецприемнике, и выпустили только после того, как Европейский суд по правам человека запретил ее депортацию в Узбекистан. Правозащитница улетела в Армению. Российские власти запретили ей въезд в РФ до 2051 года.

Чупик — руководительница организации помощи мигрантам «Тонг Жахони». Женщина бежала из Узбекистана в 2006 году, а затем получила в России статус беженца.

После высылки из РФ правозащитница подала прощение о получении убежища в Украине.

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