Верховный суд Нидерландов отправил на пересмотр дело о выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Бывшие акционеры ЮКОСа продолжат в Нидерландах многолетний судебный спор с властями России, от которых они требуют выплаты более $50 миллиардов компенсации за «экспроприацию» нефтяной компании. 5 ноября Верховный суд страны отменил прошлогоднее решение апелляционной инстанции о праве экс-акционеров на возмещение Россией понесенного ими ущерба. Дело отправлено на пересмотр в Апелляционный суд Амстердама для вынесения повторного решения. Законность претензий экс-акционеров ЮКОСа к РФ в 2014 году признал международный арбитраж в Гааге. С тех пор стороны дошли в своем споре до Верховного суда Нидерландов.

Реклама Читать далее

5 ноября нидерландский Верховный суд (ВС) не поставил точку в деле о рекордной компенсации, которой от России требуют бывшие крупнейшие акционеры ЮКОСа за ущерб, понесенный ими от действий государства, которые привели к банкротству нефтяной компании и ее переходу в собственность госкорпорации «Роснефть». Высшая судебная инстанция страны отменила принятое в феврале 2020 года решение Апелляционного суда Гааги, который подтвердил право экс-акционеров ЮКОСа на компенсацию от РФ (за годы тяжбы сумма выросла до $57 млрд). Дело отправлено на новое рассмотрение — на этот раз в Апелляционный суд Амстердама, который должен вынести повторное решение.

В своем заявлении 5 ноября Верховный суд Нидерландов отметил, что «вынес решение в пользу Российской Федерации» только «по одному пункту» искового кассационного заявления Москвы. ВС счел «ошибочным» тот факт, что Апелляционный суд Гааги «проигнорировал аргумент РФ о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре». По этому пункту российской жалобы суд не вынес «решения по существу» (причем, «по процессуальным причинам»), и его решение «не может оставаться в силе». «Остальные жалобы Российской Федерации Верховный суд отклонил», — подчеркивается в заявлении высшей судебной инстанции Нидерландов, которая назвала свое решение «окончательным».

Претензии РФ, в частности, касались вопросов юрисдикции нидерландского правосудия и права Гаагского арбитража присуждать компенсацию истцам. Москва также обвиняла арбитраж в неверном толковании международных обязательств России по Договору к Энергетической хартии (нарушением этого договора в 2014 году было обосновано арбитражное решение в пользу ЮКОСа). Таким образом, как отмечает France-Presse, теперь Апелляционному суду Амстердама предстоит разобраться лишь с одним пунктом российских претензий.

Напомним, что в апреле этого года Генеральная прокуратура Нидерландов рекомендовала Верховному суду отклонить кассационную жалобу России на решение апелляционной инстанции о выплате $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа, оставив это решение в силе. Ранее — в декабре 2020 года — Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России, которая требовала до завершения всех судебных процедур приостановить исполнение решений о выплате 57-миллиардной компенсации.

Активы некогда крупнейшей частной российской нефтяной компании ЮКОС перешли к государственной «Роснефти» (в период с 2003 по 2006 год ЮКОСу выдвинули многомиллиардные налоговые претензии, которые привели к банкротству компании и ее перепродаже через подставную фирму «Байкалфинансгруп» «Роснефти», ставшей крупнейшим нефтедобытчиком в РФ). Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, арестованный в конце 2003 года, более 10 лет провел в колонии, был помилован в декабре 2013 года президентом Путиным и выдворен из страны. Находясь в заключении, в 2005 году Ходорковский передал принадлежавший ему 60-процентный пакет акций группы «Менатеп» (главный акционер ЮКОСа) своему партнеру и совладельцу компании Леониду Невзлину, который успел покинуть Россию и избежать ареста.

Успевшие уехать из страны акционеры ЮКОСа, объединенные в холдинговую компанию Group Menatep Limited (GML), инициировали международные разбирательства с властями РФ. Три бывших основных акционера ЮКОСа — Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. (в составе GML) — обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге (международный арбитраж) с иском против властей России. Они владели 70% ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил истцам компенсацию в $50 млрд. Арбитраж счел, что власти России де-факто экспроприировали компанию у ее владельцев, выдвинув «безосновательные» налоговые претензии. По версии суда, власти РФ специально добивались банкротства ЮКОСа, чтобы получить ее активы.

Вердикт арбитража Россия оспорила в Окружном суде Гааги, который в 2016 году вынес решение в пользу Москвы, отменив присуждение компенсации экс-акционерам ЮКОСа. Они оспорили это решение в Апелляционном суде Гааги, который в феврале 2020 года отменил решение нижестоящей инстанции, оставив в силе присужденную в арбитраже компенсацию истцам. Тогда Россия обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд Нидерландов.

Одновременно в самой России в конце 2020 года были приняты юридические решения, которые дают правительству РФ формальные основания не платить никаких компенсаций по делу ЮКОСа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться