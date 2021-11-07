Перепутали шаманов: российские СМИ ошибочно сообщили о задержании «изгоняющего Путина»

Российские СМИ сообщили о задержании в Екатеринбурге якутского шамана Александра Габышева, который прославился попытками походов в Москву с целью совершения обряда «изгнания Путина». Как шаман оказался в Екатеринбурге, не сообщалось — при том, что с начале октября было известно, что Габышева отправили в Новосибирскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Позднее выяснилось, что задержали другого шамана, который, по данным СМИ, «представился Габышевым».

Реклама Читать далее

О задержании Александра Габышева днем сообщили «Коммерсантъ-Урал» и ТАСС со ссылкой на источники. «Он задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу», — сказал источник ТАСС, не уточнив подробностей. По сведениям «Коммерсанта», шаман был задержан сотрудниками полиции еще в пятницу, 5 ноября.

Сообщение ТАСС о задержании. Такую же информацию, со ссылкой на «источники», передала и газета «Коммерсант». © DR

«Коммерсант» написал: «При задержании у него была справка из психбольницы, сообщил источник. (…) Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать информацию позже».

Адвокат шамана Алексей Прянишников сообщил изданию о том, что не знает о нахождении своего подзащитного в Екатеринбурге. По его словам, на минувшей неделе Габышев находился в новосибирской больнице.

Позднее местное издание «Вечерние ведомости» сообщило о том, что в Екатеринбурге задержали другого шамана — Дылык-Хана (Николая Дылыкова) из Улан-Удэ, и принудительно доставили его в Свердловскую психиатрическую больницу.

После этого газета «Коммерсант» опровергла свою информацию, разместив другую новость под заголовком «В Екатеринбурге задержали психбольного, который представился якутским шаманом». Газета сообщила, что задержанным оказался 51-летний уроженец Читинской области Николай Дылыков, который, по данным источника «Коммерсанта» в правоохранительных органах, состоит на психиатрическом учете в полиции.

Опровержение опубликовало и государственное агентство ТАСС.

Через несколько часов и ТАСС, и «Коммерсант» опубликовали опровержения. © DR

Напомним, в июле этого года якутский горсуд направил 52-летнего якутского шамана Александра Габышева на принудительное бессрочное лечение в медучреждение особого типа.

Его обвинили по делу о «применении насилия» к сотруднику Росгвардии. Дело завели после того, как в январе 2021 года силовики в очередной раз штурмовали дом шамана.

В конце сентября Верховный суд Якутии оставил решение якутского горсуда в силе, отклонив жалобу защиты. После вступления приговора в силу 26 сентября Габышева увезли из якутского СИЗО, и больше недели о его местонахождении не было известно. 4 октября адвокат Прянишников сообщил о том, что Габышева отправили в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В июне 2020 года «Мемориал» объявил Александра Габышева политзаключённым. Международная правозащитная организация Amnesty International требует от властей России его немедленного освобождения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться