Минюст РФ признал «иноагентами» адвокатскую «Команду 29» и «Российскую ЛГБТ-сеть»

Вечером 8 ноября Минюст снова пополнил свои реестры «иностранных агентов». В них попала адвокатская «Команда 29», чьим последним подзащитным был обвиненный в госизмене журналист Иван Сафронов и «Российская ЛГБТ-сеть», занимающаяся эвакуацией геев из Чечни.

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Возглавлявший «Команду 29» адвокат Иван Павлов уже заявил, что не планирует выполнять требование о маркировке сообщений «иноагента» в соцсетях и других публичных пространствах.

«Этого признания я давно ждал. Разного рода прессинг всегда был частью работы, да и иностранными агентами нас с коллегами уже объявляли — аж в далеком 2014 году. Но с апреля моя адвокатская работа была полностью парализована, потому я и уехал: раз не могу быть полезен для своих подзащитных в России, то постараюсь быть им полезным за рубежом. <…> Моя работа всегда строилась на законе, гласности и иронии. Статусом „иноагента“ они пытаются защититься именно от гласности и иронии, которых боятся, похоже, сильнее всего. <…> Чем отвечу на статус? Буду обжаловать действия Минюста в судебном порядке, продолжу наслаждаться красотами Грузии и с утроенной энергией заниматься новыми проектами, о которых расскажу ближе к делу», — написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас Павлов находится за пределами России, так как из-за контактов с прессой в его отношении возбуждено уголовное дело о разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Сама же «Команда 29» самораспустилась еще в июле.

Теперь в реестре «иноагентов», кроме Павлова оказались еще четверо бывших членов «Команды» — адвокат Валерия Ветошкина, в свое время занимавшаяся защитой ФБК по обвинениям в экстремистской деятельности, а также адвокаты Максим Заговор, Максим Оленичев и Елена Скворцова, член «Команды 29».

Еще один новичок в списке «иноагентов» «Российская ЛГБТ-сеть» — незарегистрированная организация по защите прав геев и лесбиянок, созданная в 2006 году. В отличие от «Команды 29», она продолжает свою деятельность. Наибольшую известность эта организация получила благодаря работе по спасению чеченских геев от чеченских же властей и правоохранителей.

В 2016 году в реестр НКО-иноагентов Минюст внес фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети». Три года спустя в Санкт-Петербурге по иску прокуратуры был заблокирован паблик организации в «ВКонтакте», так как информацию в нем суд счел опасной для несовершеннолетних.

Весной 2021 года по запросу депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Сапко прокуратура занялась уже страничкой ЛГБТ-сети в Фейсбуке. Представители ведомства подали иск о блокировке этой страницы и отдельного сайта организации «за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Однако, позже иск был отозван. По словам представлявшего интересы «Российской ЛГБТ-сети» юриста Александра Белик, отзыв иска был связан с отсутствием в нем документов, которые бы подтверждали наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на сайте организации.

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