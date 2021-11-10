Это «не противоречит Конституции»: в России выступили за обязательную вакцинацию

Россия уже несколько недель подряд бьет антирекорды по смертности от коронавируса. Главной причиной власти называют низкий уровень вакцинации. На фото: центр вакцинации в ГУМе. Москва. 26.10.2021

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», выступил за обязательную вакцинацию россиян от Covid-19. Почти одновременно с этим председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение такой меры «не противоречит» Конституции РФ. Позднее в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Путина заявила: все россияне, не имеющие медицинских противопоказаний, должны вакцинироваться от COVID-19.

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Эпидемия кончится, «когда 70–75 процентов населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы <...>. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — заявил господин Гинцбург в интервью «Российской газете», которое вышло 10 ноября.

«Без вакцинации изгнать ковид невозможно», — подчеркнул Гинцбург, заявив также о том, что ничто не мешает гражданам России получить прививку: «Склады, не только в Москве, а во всех регионах, забиты вакциной».

Этим же утром председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил госагентству РИА Новости о том, что введение обязательной вакцинации не нарушает права россиян, так как «Конституции это не противоречит». Для введения обязательной вакцинации требуется только принятие соответствующего федерального закона, заявил сенатор.

Днем 10 ноября на вопрос об обязательной вакцинации ответил уже кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не предпринималось», — сказал представитель Кремля.

Позднее в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила: «Для того, чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала — 80%, для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти». Заявление было сделано на совещании у президента Путина, пишет «Коммерсант».

В России, согласно официальным данным, привиты 49,8 млн человек или чуть больше 34% населения (по данным госагентства РИА Новости, по данным Оперативного штаба цифра выше — 57,2 млн). При этом СМИ сообщают о распространенности практики получения поддельных сертификатов о прививках.

Для сравнения: во Франции полностью вакцинированы 50,3 млн человек. При этом население Франции — 67 млн, население России — 146 млн.

Согласно последним данным (на 9 ноября) во Франции за сутки от коронавируса умерли 49 человек. В России — 1211 человек (10 ноября — 1239).

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