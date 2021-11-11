Генеральная прокуратура РФ подала иск о ликвидации «Международного Мемориала»

Правление «Международного Мемориала» сообщило в четверг, 11 ноября, о получении уведомления от Верховного суда. В нем говорится, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации организации за систематические нарушения закона об «иностранных агентах».

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Под «систематическими нарушениями» подразумевается отсутствие маркировки материалов «Международного Мемориала», как того требует законодательство об «иноагентах»: включенная в реестр «иноагентов» организация должна информировать о своем статусе во всех материалах, которые распространяются «через средства массовой информации и (или) с использованием сети Интернет». Министерство юстиции внесло «Международный Мемориал» в реестр «иноагентов» в октябре 2016 года.

В публикации на сайте «Мемориала» говорится, что заседание Верховного суда назначено на 25 ноября.

В организации отмечают, что законных оснований для ликвидации нет.

«Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека», — говорится в публикации.

В «Мемориале» также вновь напомнили о своей позиции относительно закона об «иностранных агентах»: с точки зрения правозащитников, он «изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями» и должен быть отменен.

11 ноября мы получили от Верхсуда уведомление, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации Мемориала за систематические нарушения законодательства об “иностранных агентах”

Это политическое решение об уничтожении общества Мемориалhttps://t.co/GwzppPLWkW pic.twitter.com/dREMTM241l — Memorial (@MemorialMoscow) November 11, 2021

В начале октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей, так как центр направил в министерство иностранных дел запрос, в котором не указал статус «иностранного агента».

30 октября в интервью Русской службе RFI председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов рассказал о том, как организация живет с тех пор, как получила ярлык «иностранного агента».

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