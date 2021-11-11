До 8 лет за сатиру: на авторов онлайн-сериала про Виталия Наливкина завели уголовное дело

Фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве с применением взрывных устройств стали создатель сатирического youtube-сериала про «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина Андрей Клочков и еще два члена съемочной группы. Как пишет портал «Сибирь. Реалии», поводом для возбуждения дела стал ролик, в котором главный герой «разминирует» подозрительную сумку, стреляет в нее из гранатомета, но попадает в агитационный билборд «Единой России».

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Как утверждает Клочков съемки проводились вдали от любого жилья и никакого настоящего оружия не использовалось — только макеты. И даже билборд партии власти был не настоящий, а изготовленный специально для съемок. Тем не менее, Клочкову и членам его команды теперь грозит до восьми лет лишения свободы. А узнал о возбуждении уголовного дела Клочков лишь после того, как прямо во время съемок очередной серии на площадку ворвался ОМОН.

«Мы находились в творческой студии, где съемки ведем. Туда ворвался ОМОН, положил нас всех лицом вниз, хотя мы никакого сопротивления не оказывали. Забрали у нас все телефоны, всю аппаратуру, все носители информации. Следователь, пришедший с ними, зачитал нам постановление о возбуждении уголовного дела о злостном хулиганстве», — рассказал режиссер.

При этом сам он убежден, что настоящей причиной для полицейского преследования стал один из персонажей сериала, в котором зрители увидели пародию на представителя МВД и помощницу министра Ирину Волк.

«Видео вышло в сентябре, но им заинтересовались почему-то только сейчас. Я считаю, потому что не сразу дошло до федерального уровня — пока там заметили, пока дали указание. Мне кажется, что дело именно в нашей героине Марине Вольф, озвучивающей в ролике позицию МВД. Возможно, кому-то из ведомства не понравилась наша актриса, выбранная на роль пресс-секретаря министерства. Да, в ролике еще уничтожают баннер с „Единой Россией“. Чисто теоретически, может, конечно, из-за этого. Но мне кажется, тогда реакция была бы сразу же. Тем более что подбирались к нам постепенно. Сначала МЧС проверила — ничего не нашла. Потом проверили всех причастных — у актрисы нашли нарушения условий досрочного освобождения», — поделился своей версией причин произошедшего Клочков.

Актрису Ларису Кривоносову, исполняющую роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф, Уссурийский районный суд приговорил в октябре 2021 к трем месяцам колонии, признав виновной в уклонении от административного надзора. 43-летняя Кривоносова отбывала срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но вышла из колонии по УДО в 2017 году, после чего по закону должна была регулярно отмечаться в полиции. Создатели сериала уже заявили, что не станут искать другую актрису на роль Марины Вольф, а просто дождутся освобождения Кривоносовой.

Члены команды сериала про Наливкина уже испытывали на себе прессинг со стороны силовиков. Так в 2020 году исполнитель роли Наливкина Андрей Неретин был арестован на 5 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Спустя несколько месяцев актера снова задержали и обвинили в нецензурной брани в общественном месте. Под стражей Неретин провел двое суток, после чего суд оштрафовал его на 500 рублей. Своей вины актер не признал.

Актриса Лариса Кривоносова в роли "официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф" © screenshot Youtube

Не избежал вопроса о давлении на авторов сатирического шоу со стороны силовых структур и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «в России не преследуют за политическую сатиру, если она не оскорбляет и не унижает представителей власти».

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