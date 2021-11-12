Встреча 2+2: о чем главы МИД и Минобороны Франции предупредили коллег из России

Развертывание наемников ЧВК Вагнера в Мали «неприемлемо». «Новое возможное покушение на территориальную целостность Украины» будет иметь «серьезные последствия». Миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС необходимо положить конец. Французские министры иностранных дел и обороны Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли вечером 12 ноября раскрыли содержание прошедших ранее переговоров с коллегами из России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Франко-российская встреча в формате «2+2», созданном два десятилетия назад, прошла впервые за два года.

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«Эта встреча стала частью твердого и требовательного диалога, который Франция продолжает с Россией для повышения предсказуемости и стабильности наших отношений», — отметили Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли в самом начале совместного заявления по итогам парижского заседания Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) на уровне министров иностранных дел и обороны Франции и России. Последняя такая встреча в формате «2+2» проходила в Москве в сентябре 2019 года. Запланированная на 2020 год встреча была «перенесена» (отменена) по инициативе Франции из-за отравления Алексея Навального.

#Russie | @JY_LeDrian et @Florence_Parly ont reçu aujourd'hui leurs homologues 🇷🇺, les ministres Sergueï Lavrov (@MID_RF) et Sergueï Choïgou (@mod_russia), dans le cadre du Conseil de coopération sur les questions de sécurité.



Communiqué ➡️ https://t.co/efmNxXl2D8



[Extraits 👇] pic.twitter.com/Heb43Wwcr1 — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) November 12, 2021

В своем заявлении главы МИД и Минобороны Франции сперва напомнили о самых острых противоречиях и проблемах в отношениях с Россией.

Мали

Начав список разногласий с ситуации в Мали (где Франция и ее союзники ведут антитеррористическую операцию), «французские министры заявили о неприемлемости размещения наемников (ЧВК) Вагнера в Сахело-Сахарской полосе». Информация о переговорах военной хунты Мали, захватившей власть год назад, с «вагнеровцами» появилась в сентябре. Контакты местных властей с Москвой активизировались на фоне объявленного ранее Францией решения изменить формат и сократить свое многолетнее военное присутствие в Мали в рамках антитеррористической операции. Париж угрожал вовсе вывести свои силы из страны в случае появления там наемников «ЧВК Вагнера».

На парижской встрече с «2+2» министров из РФ «твердо» предостерегли по поводу «рисков региональной дестабилизации и нанесения ущерба интересам Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе с терроризмом в Сахеле».

Украина

Ситуация вокруг Украины и новые перемещения российских войск у ее границы (о них США сообщили Евросоюзу) стала еще одной горячей темой франко-российской встречи в формате «2+2».

Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли «выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине». Москву в лице Лаврова и Шойгу «ясно предупредили о серьезных последствиях любого нового покушения на территориальную целостность Украины». Париж напомнил РФ о ее обязательствах «в рамках ОБСЕ» в вопросах «прозрачности передвижения и деятельности военных».

Россию призвали вернуться к «переговорам в “нормандском формате”, согласившись в ближайшее время на проведение встречи “четверки” на уровне министров, в соответствии с обещанием президента Путина».

Предложенная Францией министерская встреча в «нормандском формате», намеченная на 11 ноября, не состоялась из-за отказа от нее Сергея Лаврова. Глава МИД РФ обвинил коллег из Франции и Германии в отсутствии «реакции» на подготовленный Россией проект «итогового документа» заседания. МИД Франции опроверг это утверждение Лаврова: ««Это неправда. Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать встречу министров в нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался».

Беларусь

На франко-российской встрече министров обсудили и миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. В итоговом заявлении Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли «осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей по манипулированию миграционными потоками», их использованию как инструмента, «направленного против нескольких стран Европейского Союза».

Париж призывает Москву «использовать ее тесные связи с Беларусью, чтобы положить конец» миграционному кризису на рубежах Польши.

Навальный

Имя оппозиционера Алексея Навального, после отравления которого была отменена в ноябре 2020 года встреча «2+2» министров Франции и России, упомянуто также в заявлении 12 ноября.

Ле Дриан и Парли «выразили растущую озабоченность ситуацией с правами человека и гражданскими свободами в России» — и «в особенности ситуацией, в которой находится Алексей Навальный».

Министры иностранных дел и обороны Франции также сообщили, что обсудили с российскими визави урегулирование в Нагорном Карабах — «для достижения долгосрочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

В заявлении по итогам встречи «2+2» в списке обсужденных тем также значатся — возобновление диалога с Ираном по «ядерной сделке», ситуация в Афганистане (под властью талибов), возвращение беженцев в Сирию.

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