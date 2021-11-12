Две трети россиян не слышали о существовании СМИ-«иноагентов»

65% россиян ничего не слышали о СМИ, которых власти объявляют «иностранными агентами».

65% россиян ничего не слышали о СМИ, которых власти объявляют «иностранными агентами». Об этом свидетельствуют данные опроса независимого института изучения общественного мнения «Левада-центр», обнародованные 12 ноября.

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Лучше всего о признании СМИ «иностранными агентами» осведомлены респонденты 55 лет и старше. 39% в этой возрастной категории «хотя бы слышали об этом», сообщает «Левада-центр» (также признан «иноагентом»). Хуже всего — респонденты 25-39 лет— всего 28%.

65% россиян ничего не слышали о СМИ, которых власти объявляют «иностранными агентами». © Левада-центр

Кроме того, больше других о признании СМИ «иноагентами» знают читатели телеграм-каналов — 58% респондентов. Меньше всего — те, кто предпочитает телевидение как основной источник информации: 30% опрошенных.

66% россиян заявили, что равнодушны к существованию практики признания журналистов «иностранными агентами» в стране. 11% заявили, что положительно относятся к подобной практике. 19% сказали, что это вызывает у них отрицательные чувства.

За последние полгода список СМИ-«иноагентов» резко расширился. По состоянию на 12 ноября 2021 в реестре Минюста числятся 94 СМИ и журналиста, «выполняющих функции иностранного агента». В октябре стало известно, что против нескольких человек, внесенных в список ведомства, возбудили первые административные дела.

Закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц, вступил в силу в конце 2019 года. Российские и международные правозащитные организации подвергли его резкой критике. Кроме того, признание российских СМИ «иностранными агентами» в июле 2021 года осудил Евросоюз. Петиция правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (также признанного «иноагентом») с требованием отменить законы об «иноагентах» набрала почти 240 тысяч подписей.

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