Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов числится в базе розыска МВД РФ

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов числится в базе разыскиваемых МВД РФ. Об этом российские СМИ сообщают в понедельник, 15 ноября, со ссылкой на полицейскую базу. Сам Верзилов находится за пределами России. Его адвокат сообщил, что в розыск Верзилова объявили еще в начале 2021 года по делу о канадском паспорте.

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«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — цитирует ТАСС данные из базы розыска МВД. Других подробностей не приводится.

По словам адвоката Верзилова Леонида Соловьева, поводом для объявления в розыск стало дело о неуведомлении о двойном гражданстве, которое длится уже больше года.

В июле 2020 года на Петра Верзилова завели уголовное дело из-за наличия у него канадского паспорта. Ему вменяют «неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства» (ст. 330.2 УК). В рамках этого дела у Верзилова, его матери и ее подруги провели девять обысков.

Граждане РФ обязаны сообщать властям о наличии у них иностранного гражданства с 2014 года. Максимальное наказание за неисполнение этого требования — 400 часов обязательных работ.

У Петра Верзилова есть гражданство Канады. Его отец жил в Канаде, сам Верзилов несколько лет учился там в школе. Верзилов вину в сокрытии второго гражданства не признал.

По словам адвоката, Петр Верзилов «был объявлен в розыск и внесен в реестр еще в начале года». Он добавил, что его подзащитный давно не проживает в России.

Петр Верзилов — акционист, участник группы Pussy Riot, бывший участник арт-группы «Война», а также издатель интернет-СМИ «Медиазона».

В конце сентября «Медиазону» и Петра Верзилова власти РФ признали «СМИ-иноагентами». 12 ноября сообщалось, что на Верзилова, а также на журналиста Романа Баданина составили протоколы о неких нарушениях законодательства об «иноагентах».

В сентябре 2018 года в Москве Петра Верзилова госпитализировали в реанимацию с симптомами тяжелого отравления. Позже он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. В берлинской клинике сообщали, что Верзилов скорее всего был отравлен. Конкретную субстанцию, вызвавшую тяжелое состояние, медикам установить не удалось, но в «Шарите» назвали класс вещества, воздействию которого мог подвергнуться Верзилов: тот же класс, что скополамин.

Верзилов обвинил в отравлении российские спецслужбы. Вероятной причиной случившегося он называл свое расследование убийства трех российских журналистов в ЦАР.

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