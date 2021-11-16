Душа истории ожила, и ее хотят убить: французские СМИ — об атаке на «Мемориал»
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Французская пресса следит за развитием атаки российских властей на всемирно известную правозащитную организацию «Мемориал». В последние дни материалы этому посвятили Le Monde, Libération, Le Figaro, France 24, AFP и другие СМИ — вплоть до журнала GEO.
«Мемориал — это душа нашей живой истории»
«В России „правосудие“ угрожает навсегда заставить замолчать НПО „Мемориал“ — с таким заголовком вышел материал Вероники Дорман, обозревательницы газеты Libération.
Материал начинается с высказывания поэтессы Ольги Седаковой: «Мемориал — это душа нашей живой истории, здесь она происходит: это движение, уничтожающее насильственное забвение, движение, очищающее всех, кто в нем участвует, и саму нашу землю, движение к возвращению долга перед убитыми без вины. Движение к правде и к разрыву связи с жестокостью и насилием, связи, в которой мы существуем уже больше 100 лет. Душа нашей истории ожила и ее опять хотят убить».
«На протяжении более тридцати лет, продвигая общество, основанное на верховенстве права и уважении прав человека, „Мемориал“ работает над тем, чтобы пролить свет на злоупотребления прошлого, осудить те, которые происходят, и предотвратить те, которые могут произойти», — пишет Вероника Дорман.
«Мемориал» объединяет историков, выполняющих кропотливую задачу по разбору архивов советских органов безопасности, составлению списков жертв, поиску мест захоронений». Помимо этого, «НПО на протяжении многих лет проводит образовательные программы, защищает политических заключенных в современной России и документирует нарушения прав человека, особенно на Кавказе», — напоминает журналистка, подчеркивая, что «Мемориал» был одной из первых неправительственных организаций, занесенных в реестр «иностранных агентов» «после принятия в 2012 году закона с размытыми контурами, направленного на то, чтобы приструнить гражданское общество, которое было слишком разнузданным — на вкус Кремля».
С тех пор «правозащитный пейзаж» был прорежен, а «список „иностранных агентов“ которые все более открыто приравниваются к внутренним врагам», значительно расширился.
«В 2015 году Министерство юстиции России уже подавало иск о роспуске „Мемориала“, но тогда Верховный суд отказал. <...> Но в нынешних условиях этот новый штурм вызывает ветер паники и звучит как похоронный звон», — пишет обозреватель Libération, подчеркивая: «С начала года волна репрессий обрушилась на всех, кто сопротивляется Кремлю или критикует его. Обыски, штрафы, аресты, тюремные сроки сыплются на оппозицию — будь то политическую, социальную или культурную…».
Решение властей свести счеты с «Мемориалом» «представляется в высшей степени политическим».
Возможность ликвидации самой уважаемой в России НПО шокирует
Сообщение о возможной ликвидации «Мемориала», «самой уважаемой в России» неправительственной организации «шокировало гражданское общество, уже находящееся под давлением, и вызвало осуждение со стороны Европы», — пишет France Presse: «В последние месяцы многие независимые российские СМИ и НПО подвергаются запугиванию, которое часто вынуждает их закрыться — все это безостановочно происходит после заключения в тюрьму оппозиционера Алексея Навального и ликвидации его движения».
«Учитывая моральный вес организации, как в России, так и за рубежом, новость прозвучала как удар грома», — пишет Бенуа Виткин, корреспондент газеты Le Monde в Москве.
France Presse напоминает и о главной потере, пережитой мемориальцами — в 2009-м убили защищавшую людей в Чечне Наталью Эстемирову... И о невероятном приговоре Юрию Дмитриеву, отыскивавшего следы преступлений советских чекистов, и приговоренного в 2020-м на 13 лет «по делу, которое было квалифицировано как сфабрикованное»...
«Возможность роспуска „Мемориала“, пользующегося большим авторитетом за рубежом, быстро вызвала обеспокоенность на Западе», — подчеркивает AFP, перечисляя европейские органы власти, которые уже вступились за российских правозащитников: от МИДов Франции и Германии до Совета Европы. Высказались и многие международные и российские правозащитные организации, напоминает France Presse (полный их список — от Санкт-Петербургского ПЕН-клуба до Amnesty International — можно найти по этой ссылке).
Если «Мемориал» ликвидируют, «Россия станет тоталитарным государством»
«Символ перестройки, «Мемориал», созданный диссидентами, в том числе лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым, является «народным достоянием России», — пишет Le Figaro, цитируя заявление журналистки и правозащитницы Зои Световой на «Эхе Москвы»: «Если его ликвидируют, то Россия полностью станет тоталитарным государством…».
«Член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе назвал иск Генеральной прокуратуры о ликвидации организации „позорным“. Он также объяснил, что займется этим делом, не имея в то же время возможности поручиться за весь совет. Еще неизвестно, будет ли у него достаточно веса, чтобы противостоять консервативным кругам и добиться успеха», — пишет корреспондент французской редакции RFI в Москве.
Le Monde напоминает о последних событиях, связанных с «Мемориалом», которые могли вызвать особое раздражение властей: публикация списка политзаключенных (их сейчас в России, по самым минимальным подсчетам, 420, что «сравнимо с временами позднего СССР»), подача жалобы в Следственный комитет на предполагаемого боевика «ЧВК Вагнера», обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в Сирии… Кроме того «Мемориал» «по-прежнему очень активен на Кавказе, на одном из своих традиционных направлений деятельности, и например, недавно опубликовал доклад о внесудебных казнях в Чечне».
Автор Le Monde тоже напоминает о бедах, пережитых мемориальцами: гибель Натальи Эстемировой, осуждение Оюба Титиева, который «провел полтора года в тюрьме по выдуманным обвинениям в хранении наркотиков», приговор Юрию Дмитриеву… «Мемориал» также «часто становится объектом кампаний в средствах массовой информации, превращающих его в логово „предателей“. А его публичные мероприятия регулярно срывают группами, представляющимися националистами».
«Трудно сказать, повлияет ли солидарность, как национальная, так и международная, на решения („правосудия“ — Прим. RFI), но факт в том, что закрытие „Мемориала“ будет воспринято как масштабное событие и сигнал, посланный российской властью», — пишет Виткин.
«Мы надеемся получить большую поддержку. Мы уже ее получили, и надеемся, что она в ближайшие дни будет только расти», — сказал Борис Беленкин, заведующий библиотекой «Мемориала», в интервью журналисту France 24, сделавшему репортаж из мемориальского офиса в Москве.
На платформе Сhange.org опубликована петиция в поддержку самой известной российской правозащитной организации.
Московский городской суд начнет слушать иск Мосгорпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» 23 ноября. Верховный суд должен рассмотреть иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного мемориала» 25 ноября.
RFI, наряду с другими французскими СМИ, продолжает следить за развитием событий.
18 ноября журналисты многих мировых изданий будут на пресс-конференции в Москве, которую организуют мемориальцы. Название конференции: «Иски о ликвидации „Мемориалов“: абсурдные, незаконные и опасные для общества».
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