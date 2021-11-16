Душа истории ожила, и ее хотят убить: французские СМИ — об атаке на «Мемориал»

Французская пресса следит за развитием атаки российских властей на всемирно известную правозащитную организацию «Мемориал». В последние дни материалы этому посвятили Le Monde, Libération, Le Figaro, France 24, AFP и другие СМИ — вплоть до журнала GEO.

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«Мемориал — это душа нашей живой истории»

«В России „правосудие“ угрожает навсегда заставить замолчать НПО „Мемориал“ — с таким заголовком вышел материал Вероники Дорман, обозревательницы газеты Libération.

Материал начинается с высказывания поэтессы Ольги Седаковой: «Мемориал — это душа нашей живой истории, здесь она происходит: это движение, уничтожающее насильственное забвение, движение, очищающее всех, кто в нем участвует, и саму нашу землю, движение к возвращению долга перед убитыми без вины. Движение к правде и к разрыву связи с жестокостью и насилием, связи, в которой мы существуем уже больше 100 лет. Душа нашей истории ожила и ее опять хотят убить».

«На протяжении более тридцати лет, продвигая общество, основанное на верховенстве права и уважении прав человека, „Мемориал“ работает над тем, чтобы пролить свет на злоупотребления прошлого, осудить те, которые происходят, и предотвратить те, которые могут произойти», — пишет Вероника Дорман.

Статья Вероники Дорман в газете Libération. © DR

«Мемориал» объединяет историков, выполняющих кропотливую задачу по разбору архивов советских органов безопасности, составлению списков жертв, поиску мест захоронений». Помимо этого, «НПО на протяжении многих лет проводит образовательные программы, защищает политических заключенных в современной России и документирует нарушения прав человека, особенно на Кавказе», — напоминает журналистка, подчеркивая, что «Мемориал» был одной из первых неправительственных организаций, занесенных в реестр «иностранных агентов» «после принятия в 2012 году закона с размытыми контурами, направленного на то, чтобы приструнить гражданское общество, которое было слишком разнузданным — на вкус Кремля».

С тех пор «правозащитный пейзаж» был прорежен, а «список „иностранных агентов“ которые все более открыто приравниваются к внутренним врагам», значительно расширился.

«В 2015 году Министерство юстиции России уже подавало иск о роспуске „Мемориала“, но тогда Верховный суд отказал. <...> Но в нынешних условиях этот новый штурм вызывает ветер паники и звучит как похоронный звон», — пишет обозреватель Libération, подчеркивая: «С начала года волна репрессий обрушилась на всех, кто сопротивляется Кремлю или критикует его. Обыски, штрафы, аресты, тюремные сроки сыплются на оппозицию — будь то политическую, социальную или культурную…».

Решение властей свести счеты с «Мемориалом» «представляется в высшей степени политическим».

Возможность ликвидации самой уважаемой в России НПО шокирует

Сообщение о возможной ликвидации «Мемориала», «самой уважаемой в России» неправительственной организации «шокировало гражданское общество, уже находящееся под давлением, и вызвало осуждение со стороны Европы», — пишет France Presse: «В последние месяцы многие независимые российские СМИ и НПО подвергаются запугиванию, которое часто вынуждает их закрыться — все это безостановочно происходит после заключения в тюрьму оппозиционера Алексея Навального и ликвидации его движения».

«Учитывая моральный вес организации, как в России, так и за рубежом, новость прозвучала как удар грома», — пишет Бенуа Виткин, корреспондент газеты Le Monde в Москве.

France Presse напоминает и о главной потере, пережитой мемориальцами — в 2009-м убили защищавшую людей в Чечне Наталью Эстемирову... И о невероятном приговоре Юрию Дмитриеву, отыскивавшего следы преступлений советских чекистов, и приговоренного в 2020-м на 13 лет «по делу, которое было квалифицировано как сфабрикованное»...

«Возможность роспуска „Мемориала“, пользующегося большим авторитетом за рубежом, быстро вызвала обеспокоенность на Западе», — подчеркивает AFP, перечисляя европейские органы власти, которые уже вступились за российских правозащитников: от МИДов Франции и Германии до Совета Европы. Высказались и многие международные и российские правозащитные организации, напоминает France Presse (полный их список — от Санкт-Петербургского ПЕН-клуба до Amnesty International — можно найти по этой ссылке).

Статья в журнале GEO. © DR

Если «Мемориал» ликвидируют, «Россия станет тоталитарным государством»

«Символ перестройки, «Мемориал», созданный диссидентами, в том числе лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым, является «народным достоянием России», — пишет Le Figaro, цитируя заявление журналистки и правозащитницы Зои Световой на «Эхе Москвы»: «Если его ликвидируют, то Россия полностью станет тоталитарным государством…».

«Член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе назвал иск Генеральной прокуратуры о ликвидации организации „позорным“. Он также объяснил, что займется этим делом, не имея в то же время возможности поручиться за весь совет. Еще неизвестно, будет ли у него достаточно веса, чтобы противостоять консервативным кругам и добиться успеха», — пишет корреспондент французской редакции RFI в Москве.

Le Monde напоминает о последних событиях, связанных с «Мемориалом», которые могли вызвать особое раздражение властей: публикация списка политзаключенных (их сейчас в России, по самым минимальным подсчетам, 420, что «сравнимо с временами позднего СССР»), подача жалобы в Следственный комитет на предполагаемого боевика «ЧВК Вагнера», обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в Сирии… Кроме того «Мемориал» «по-прежнему очень активен на Кавказе, на одном из своих традиционных направлений деятельности, и например, недавно опубликовал доклад о внесудебных казнях в Чечне».

Автор Le Monde тоже напоминает о бедах, пережитых мемориальцами: гибель Натальи Эстемировой, осуждение Оюба Титиева, который «провел полтора года в тюрьме по выдуманным обвинениям в хранении наркотиков», приговор Юрию Дмитриеву… «Мемориал» также «часто становится объектом кампаний в средствах массовой информации, превращающих его в логово „предателей“. А его публичные мероприятия регулярно срывают группами, представляющимися националистами».

В России давно атакуют самую известную правозащитную организацию. На фото: здание «Мемориала» в Москве, 21.03.2013. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

«Трудно сказать, повлияет ли солидарность, как национальная, так и международная, на решения („правосудия“ — Прим. RFI), но факт в том, что закрытие „Мемориала“ будет воспринято как масштабное событие и сигнал, посланный российской властью», — пишет Виткин.

«Мы надеемся получить большую поддержку. Мы уже ее получили, и надеемся, что она в ближайшие дни будет только расти», — сказал Борис Беленкин, заведующий библиотекой «Мемориала», в интервью журналисту France 24, сделавшему репортаж из мемориальского офиса в Москве.

На платформе Сhange.org опубликована петиция в поддержку самой известной российской правозащитной организации.

Московский городской суд начнет слушать иск Мосгорпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» 23 ноября. Верховный суд должен рассмотреть иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного мемориала» 25 ноября.

RFI, наряду с другими французскими СМИ, продолжает следить за развитием событий.

18 ноября журналисты многих мировых изданий будут на пресс-конференции в Москве, которую организуют мемориальцы. Название конференции: «Иски о ликвидации „Мемориалов“: абсурдные, незаконные и опасные для общества».

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