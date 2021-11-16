ЕСПЧ вынес решение в пользу «Голоса» по делу о думской кампании 2011 года

Административное преследование против «Голоса» началось после выборов в Госдуму в 2011 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 16 ноября, вынес решение в пользу российского движения «Голос» по делу о выборах в Государственную думу 2011 года. Тогда ассоциация в защиту прав избирателей, которая позже была признана иностранным агентом и распущена, впервые создала проект «Карта нарушений». За это российские суды признали «Голос» виновным в «нарушении порядка участия» в выборах и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили 10 статью Европейской конвенции по правам человека (свобода выражения мнения). При этом судьи не стали рассматривать, действительно ли Россия нарушила право ассоциации «Голос» на справедливый суд.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

В компенсации ассоциации «Голос», которая была ликвидирована по решению суда в 2016 году, ЕСПЧ отказал.

Не удовлетворил суд в Страсбурге также требования Лилии Шибановой и Татьяны Тройновой – они руководили ассоциацией в защиту прав избирателей в 2013 году.

Жалоба ассоциации «Голос» в ЕСПЧ поступила после штрафа в размере 30 тысяч рублей, который организации вынес Мещанский районный суд в декабре 2011 года. По мнению прокуратуры, проект «Карта нарушений. Выборы 2011», собиравший данные о фальсификациях, якобы содержал данные соцопросов. В материалах «Голоса» прокурор обнаружил «агитационные материалы».

ЕСПЧ постановил, что период тишины не должен «непропорционально» распространяться на все материалы, связанные с выборами. В Страсбурге уверены, что материалы, опубликованные «Голосом», не содержали агитацию.

«Суд считает, что наблюдатели на выборах должны иметь возможность обратить внимание публики на возможные нарушения законов и процедур, иначе их доклады потеряют ценность и интерес», – говорится в решении ЕСПЧ.

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