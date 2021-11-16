Минобороны России отчиталось об уничтожении спутника на орбите в ответ на обвинения США в создании угрозы для МКС

В российском министерстве обороны во вторник, 16 ноября, заявили об успешных испытаниях противоспутниковой ракеты, в ходе которых был уничтожен недействующий советский космический аппарат. Таким образом в Москве ответили на обвинения США в создании Россией угрозы для МКС и мирного освоения космоса: ранее в государственном департаменте заявили, что РФ действовала «безрассудно», а в результате взрыва «сотни тысяч» осколков останутся в космосе на десятилетия и будут угрожать безопасности на орбите. Русская служба RFI собрала главное, что известно об «испытаниях» российских военных.

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Об испытаниях противоспутникового оружия накануне вечером сообщил телеканал CNN, уточнив со ссылкой на источники, что Россия провела «масштабную» операцию в выходные. По мнению собеседников издания, в космосе образовалось опасное поле обломков.

Washington Post со ссылкой на американскую компанию LeoLabs сообщил, что «в районе» теоретического местонахождения старого советского спутника Космос-1408 (спутник радиоэлектронной разведки «Целина-Д») наблюдается космический мусор.

Twitter-аккаунт LeoLabs опубликовал компьютерное изображение, на котором видно, что обломки спутника могли пересечься с Международной космической станцией (МКС). Однако фрагменты советского аппарата, по утверждению онлайн-ресурса, находятся на высоте от 440 до 520 километров — тогда как МКС вращается вокруг Земли на орбите в примерно 400 километров.

Some new debris objects from today's breakup (orange orbit) visualized relative to ISS (blue orbit). Objects in white denote largest pieces of Cosmos 1408 tracked by LeoLabs. (Dots not to scale.) Debris ranges in altitude from 440 to 520km. pic.twitter.com/4ElV9KrK4P — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) November 16, 2021

Другая компания — Seradata SpaceTrak — отмечает, что спутник находился на орбите от 487 до 461 километра — а его уничтожение могло привести к появлению обломков на высотах, сходных с орбитой МКС.

Как отмечает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве, спутник «Космос-1408» находился на высоте порядка 500 километров — значительно выше МКС. Его разрушение могло «несомненно» нести в себе угрозу другим космическим объектам.

На МКС посчитали, что обломки спутника действительно могут пересечься с орбитой станции. Космонавтам пришлось перейти в служебный модуль «Звезда», сообщает РИА Новости. Опасное сближения, по данным Центра управления полетами, происходило как минимум дважды. Экипаж заверил, что признаков столкновения с опасными объектами не было.

В Москве об испытаниях противоспутникового оружия сообщили лишь после того, как США опубликовали свои обвинения. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о «ювелирной» проверке «перспективной» системы. Запуск ракеты, вероятно, прошел с космодрома Плесецк — Россия закрывала воздушное пространство над ним с 15 по 17 ноября. Министр обороны заверил, что никакой угрозы фрагменты спутника не представляют.

Интерфакс приводит слова бывшего руководителя 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Владимира Дворкина. Он утверждает, что Россия направляет предупреждения США при пусках испытательных межконтинентальных ракет — однако в этом случае речь идет о противоракетной обороне (ПРО). Поэтому в Минобороны не заявляли об испытаниях заранее.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в «безрассудном» поведении, добавив, что Вашингтон и его союзники ответят на эти испытания. По его мнению, так Москва не только ставит под угрозу другие космические объекты, но и мешает долгосрочному и мирному использованию космоса.

Франция также отреагировала на инцидент. Глава военного ведомства страны Флоранс Парли в twitter назвала космос «общим благом» и заявила, что его «разрушители» несут ответственность за свои действия. Она добавила, что космический мусор угрожает как спутникам, так и космонавтам.

Россия — не первая страна, испытавшая системы по уничтожению спутников на низких орбитах. В марте 2019 года спутник сбила Индия. Однако тогда объект находился на высоте около 300 километров — ниже МКС. Противоспутниковое оружие ранее тестировал также Китай, а в СССР вели разработки спутника-перехватчика.

Действия Москвы — новый шаг в милитаризации космоса. В 2020 году о создании нового рода войск для действий в космическом пространстве объявил Донадьд Трамп — он назвал этот шаг ответом на действия Китая и России. Владимир Путин же открыто выступал против превращения космоса «театр военных действий». В 2021 году российский президент заверил, что Россия хочет видеть космос «свободным от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве».

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