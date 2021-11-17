ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу из России на принудительное «женское обрезание»

Жалоба, поданная в интересах 11-летней девочки из Ингушетии, стала первой подобной жалобой из России, которую коммуницировал ЕСПЧ. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на юриста проекта «Правовая инициатива» Татьяну Саввину, которая защищает интересы девочки.

Реклама Читать далее

Как указывается в жалобе, девочка подверглась процедуре клиторэктомии (удаления клитора) в магасской клинике «Айболит» в 2019 году. В том же году в отношении медработника Изани Нальгиевой, проводившей обрезание, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью человека, за что российский уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или ареста на срок до четырех месяцев. При этом в жалобе отмечено, что кроме физического увечья девочка получила психологическую травму, тяжесть которой еще только предстоит оценить.

В жалобе говорится не только о конкретном случае принудительного женского обрезания, но и об отсутствии в России системной законодательной защиты детей от подобных религиозных практик.

«Один такой законопроект появился в 2016 году, но так и пропал в Госдуме. В жалобе в ЕСПЧ мы указываем, что имеем претензии не столько к следствию, сколько к государству, которое не способно обеспечить детям защиту от насилия, ужесточить наказание за принудительное обрезание. Тем более что у „легкого вреда здоровью“, за которое сейчас судят врача, есть срок давности — два года. Этого времени не хватает, ведь маленькие дети молчат, а взрослые женщины, готовые заявить об истязаниях в детстве, уже не могут рассчитывать на рассмотрение своего заявления», — заявила Татьяна Саввина.

По данным проекта «Правовая инициатива», ежегодно жертвами «женского обрезания» — калечащей процедуры, заключающейся в удалении клитора и/или малых половых губ, становятся по меньшей мере 1240 девочек, в частности, из отдельных районов Дагестана и Ингушетии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться