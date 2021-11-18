Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Член фракции КПРФ в Государственной Думе Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося и рассказал подробности своего задержания в Саратовской области. По обвинению в незаконной охоте ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

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«Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над „i“. Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом», — говорится в описании к видео. В самом же ролике Рашкин говорит, что действительно убил лося, но по ошибке — перепутав с кабаном. При этом депутат утверждает, что шел на охоту, будучи уверенным, что она законная, а у пригласивших его людей есть лицензия на отстрел животных. По мнению Рашкина, произошедшее провокация, жертвой которой он и стал.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Я оказался введенным в заблуждение. Этим воспользовались незнакомые мне люди, которые участвовали в провокации против меня. Опасаясь за своего друга Александра и чтобы никого не подставить, я не нашел ничего лучше, чем сказать, что нашел тушу этого лося», — так Рашкин объяснил сказанное им при задержании в лесу Саратовской области 29 октября.

Тогда в багажнике его автомобиля была обнаружена разделанная туша лося, в связи с чем правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. По ней депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а по части 2 этой же статьи (незаконная охота с использованием служебного положения) — до пяти. Генпрокуратура уже направила в Госдуму запрос о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку Рашкина, первого секретаря московского горкома КПРФ. Ситуация с депутатом, по его мнению, связана с успехом КПРФ на прошлых думских выборах. «Просто сводят счеты с партией, которая набрала много голосов», — сказал Зюганов в интервью радио «КП».

Госдума рассмотрит запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина 25 ноября.

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