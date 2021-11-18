Путин выступил в МИД и раскритиковал Запад за Украину, мигрантов, борьбу с потеплением и непризнание вакцин

Владимир Путин в четверг, 18 ноября, принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел, обозначив приоритеты внешнеполитического курса России. Большую часть своего получасового выступления российский президент потратил на критику Запада, упомянув ситуацию на границе Польши и Беларуси, конфликт с Украиной, отношения с НАТО и «присвоение» темы климата.

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Выступая на расширенном заседании коллегии МИД президент Владимир Путин, прежде всего, заверил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны, однако признал, что «известное напряжение там все-таки возникло». По словам Путина, […] «нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт». Он поручил министерству иностранных дел продолжать «добиваться […] серьезных гарантий безопасности на этом направлении».

Говоря о ситуации в Украине, Путин обвинил Париж и Берлин в потакании попыткам Киева отменить Минские соглашения. «На словах наши партнеры по „нормандскому квартету“ — ФРГ, Франция — не оспаривают значение Минских соглашений. […] Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик», — сказал Путин. При этом он выступил за продолжение переговоров в «нормандском формате», так как других международных механизмов не существует, как и не существует, по его словам, «альтернативы выполнению самих Минских договоренностей».

Также Путин обвинил в целом Запад в миграционном кризисе на границе Беларуси и Евросоюза. «Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск». При этом, по словам российского лидера, западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере.

Вспомнил Владимир Путин и про высланных из постпредства при НАТО российских дипломатов. «Взяли на голом месте, без объяснения причин выслали дипломатов. А потом обижаются, что мы закрыли миссию [НАТО] в России. Чего обижаться? […] Не хотят с нами сотрудничать, не надо. Не очень-тои хотелось». Отношения с альянсом он назвал «удручающими». НАТО, по мнению Путина, «проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам».

Путин также упрекнул Запад в слишком активной борьбе с изменением климата. «Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», — обратился российский лидер к участникам расширенной коллегии. «Хотя мы видели, как сложно происходили дискуссии в Глазго», — добавил Путин, который в отличие от большинства мировых лидеров не принимал участие в климатической конференции ООН COP 26.

Наконец, российский президент призвал к международному сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, он отметил значительную роль Всемирной организации здравоохранения, а также выступил за взаимное признание вакцин. «Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения. Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации, в частности, ускорить процедуры преквалификации новых вакцинных препаратов, оценки их качества, безопасности и эффективности».

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