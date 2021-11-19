Американский парламент рассмотрит возможность непризнания Путина президентом после 2024 года

Резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года внесена в палату представителей Конгресса США. Текст документа опубликован на сайте сопредседателя Хельсинской комиссии Конгресса Стива Коэна, пишет издание «Вот так» Еще одним автором документа стал конгрессмен Джо Уилсон.

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Основное внимание авторы документа уделили голосованию по поправкам в Конституцию, организованному летом 2020 года, результатом которого стало «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. В документе говорится, что формат прошедшего голосования не прописан в российском законодательстве, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями и в отсутствие международных наблюдателей.

«Поправки в Конституцию РФ приняли с нарушением российских и международных законов. Обнуление президентских сроков, которое последовало за принятием поправок, нелегитимно», — делают вывод авторы резолюции.

«Любая попытка со стороны Владимира Путина остаться на посту после истечения нынешнего срока 7 мая 2024 года должна быть встречена непризнанием со стороны США», — заявляют они.

Реакция российской стороны последовала в лице российского Совета Федерации, который назвал резолюцию «вмешательством во внутренние дела РФ».

Позже с аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложение американских конгрессменов не признавать лидера России Владимира Путина президентом в случае его желания переизбраться на этот срок после 2024 года показывает всему миру, что США вмешиваются в дела других стран. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это прекрасная демонстрация не только для РФ, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, их парламентарии их не имеют права претендовать на это», — сказал Песков.

5 апреля 2021 г. Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с принятыми поправками к Конституции. В новой версии закона о выборах президента отныне указано, что гражданин, уже занимавший пост президента два срока к моменту официального решения о проведении выборов, не имеет права быть избранным вновь. Однако количество президентских сроков, которое человек занимал на момент вступления поправки в силу, не учитывается. Де-факто это означает, что президентские сроки людей, избранных на пост главы России до 2020 года, обнуляются. Таким образом Владимир Путин получил возможность остаться у власти еще на два срока — до 2036 года.

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