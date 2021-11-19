В Приморье арестовали депутата от КПРФ по подозрению в растлении малолетних и поддержке Навального. Он объявил голодовку

Во Владивостоке суд арестовал депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Его подозревают в растлении несовершеннолетнего. Сам депутат вину не признал и объявил голодовку. В КПРФ называют преследование политическим заказом накануне предстоящих во Владивостоке выборов. В материалах дела также присутствует заявление, в котором политика обвиняют в поддержке Алексея Навального.

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Подозрения трехлетней давности

Автомобиль Самсонова был остановлен в среду, 17 ноября, на трассе в районе Уссурийска. Депутата задержали бойцы СОБР (спецподразделение Росгвардии) и доставили во Владивосток, после чего в его квартире провели обыск. В Следственном комитете сообщили, что в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса, часть 4 пункт «б» (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — говорится в сообщении Следственного комитета России. Как позже рассказала адвокат Самсонова, речь идет о событиях, якобы произошедших еще в 2018 году. На депутата-оппозиционера написал заявление отец 11-летнего мальчика, которому тот якобы показывал три года назад фаллоимитатор.

Сам Самсонов успел сообщить журналистам, что виновным себя не признает: «Забирают меня из-за выборов, чтобы не допустить выборов в думу города Владивостока, чтобы победили коммунисты. Надуманное дело трехлетней давности», — цитирует коммуниста «Коммерсантъ». После допроса у следователя Самсонов объявил голодовку. «Голодовку объявил против предъявленного обвинения. Его оклеветали», — рассказала агентству «Интерфакс» адвокат Наталья Касилова.

Политический заказ

47-летний Артем Самсонов — один из самых известных и активных оппозиционных политиков Владивостока, трижды депутат регионального парламента, первый секретарь горкома КПРФ, участник протестных акций в поддержку Алексея Навального, один из лидеров владивостокского движения «ТИГР» (Товарищество инициативных граждан России). На выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в восьми из 11 одномандатных округов во Владивостоке. Компартия в региональном законодательном собрании обладает второй по численности фракцией после «Единой России» (14 против 22 депутатов). В сентябре 2022 года во Владивостоке пройдут выборы в городскую думу.

Коллеги по партии и гражданские активисты не верят в виновность первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ.

«Мы придерживаемся позиции, которую озвучил и сам Артем, когда выходил из дома после задержания, что дело связано с выборами. То, что ему вменяют, обычно расследуется по горячим следам, — сообщил «Интерфаксу» второй секретарь краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко, отметив, что Самсонова задержали после того, как он возмутился, что следователи не возбуждают уголовные дела по сообщениям о нарушениях на прошедших парламентских выборах, в которых участвовал политик.

«Мое мнение — это подстава. Коммунисты во главе с Самсоновым одержали внушительную победу над „ЕР“ в этом сентябре. Многие городские депутаты-коммунисты в итоге ушли в Заксобрание, впереди — выборы в гордуму. Поэтому этим „вбросом“ воспользовались его политические оппоненты, уверен в этом», — подтверждает координатор общественного движения за честные выборы «Голос» в Приморье Андрей Гусев.

«Накануне сентябрьских выборов к нам поступило заявление одной дамы, которая утверждала, что возмущена выдвижением Артема кандидатом в Госдуму, поскольку якобы он агитировал ее поддерживать Навального, а сам на пляже на Шаморе дебоширил, пьянствовал и веселился в обнаженном виде. Никакой фактуры там не было, все в стиле желтой прессы. Про сексуальное преступление там не было ничего. Возможно, это заявление попало и в правоохранительные органы», — заявил первый секретарь краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев.

Заявление Ирины Сомовой

По словам защиты, в материалах дела действительно присутствует письмо жительницы Владивостока, некой Ирины Сомовой, давней знакомой Самсонова. Сомова как минимум один раз писала письмо-донос на имя президента России, спикера Госдумы и председателя КПРФ, в котором обвиняла Самсонова в том, что он якобы агитировал ее и ее семью вступить в «движение Навального», объясняя это возможностью свержения действующей власти только силовым путем. «Осознав порочную враждебную идеологию Самсонова А. А., я, моя семья и наши друзья полностью прекратили с ним взаимоотношения. В ответ Самсонов стал нам мстить в прямом смысле слова», — пишет Сомова.

Корреспонденты издания VL.RU узнали подробности отношений между Самсоновым и Сомовой. По словам одного из близких знакомых депутата, конфликт возник вокруг палаточного лагеря на побережье бухты Лазурной, благоустройством которого занимался Самсонов со своими друзьями. «От управления лагерем он отошел, а верховодить там как раз начала Ирина [Сомова], при полном его одобрении. Однако спустя какое-то время Артем [Самсонов] узнал, что она стала продавать места для отдыхающих, хотя место до этого было бесплатным, и вообще это муниципальная земля», — рассказал источник издания. Тогда Самсонов и возмутился этой ситуацией, что привело к затяжному конфликту и доносу на него, считают в местном отделении КПРФ.

«Эта женщина, если позволите, несколько не в себе, она строчит совершенно немыслимые обвинения на Артема Самсонова последние лет пять. Очередной вброс от нее, кстати, еще летом написанный, сейчас пришелся “к месту” приморским единороссам, которые в бешенстве от результатов сентябрьских выборов. […] Я думаю, задержание связано именно с этим! Потому что никаких доказательств, улик этого безумного обвинения быть не может — Артем семейный человек, я его знаю много лет», — рассказал изданию «Сибирь. Реалии» приморский активист и помощник депутата Юрий Кучин.

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Помимо доноса Ирины Сомовой в деле также присутствует заявление некоего Николая К. — отца 11-летнего ребенка, которому Самсонов якобы и показывал фаллоимитатор. «Артем не знает ни этого К. Н., ни ребенка, и вообще не понимает, о чем речь», — отметил брат депутата Александр Самсонов.

19 ноября во Фрунзенском районном суде Владивостока должны были избрать меру пресечения депутату Самсонову. Однако из-за ухудшения состояния здоровья Самсонова заседание суда так и не началось. Депутата увезли в больницу, однако после обследования вернули в изолятор временного содержания, сообщила его адвокат.

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