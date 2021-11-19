«Медуза»: RT пытается получить монополию на товарный знак «иностранный агент»

Российский государственный медиахолдинг RT пытается получить монополию на товарный знак «иностранный агент». Юристы госпредприятия пытаются запретить использование этой фразы на товарах, выпущенных в поддержку российских независимых СМИ-«иноагентов». Как сообщает в пятницу, 19 ноября, издание «Медуза», которое российские власти считают «иностранным агентом», от имени RT уже подали по меньшей мере один иск на 500 тысяч рублей.

Реклама Читать далее

Продукцию с надписью «иностранный агент» выпускает целый ряд независимых магазинов. Часто средства от продажи поступают в поддержку СМИ, получивших соответствующий статус по решению российского Минюста.

Как рассказала «Медуза», в кампании в поддержку независимых медиа участвует также небольшой московский магазин Feelosophy Store. Там создали неоново-желтую футболку с надписью «иностранный агент».

30 октября в Feelosopy Store пришло письмо от юристов RT. Там говорится, что «иностранный агент» — товарный знак, зарегистрированный государственным холдингом, и наносить его на товары запрещено. Футболки назвали «контрафактом» и потребовали заплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации. По мнению RT, именно такими были «значительные финансовые убытки», понесенные холдингом с бюджетом в почти полмиллиарда долларов в год (по данным 2019 года). Сумму компенсации в письме никак не аргументируют.

Похожие футболки с надписью «иностранный агент» RT, который получил такой статус в США, действительно продает с 2018 года. Однако, как отмечают специалисты по международному праву, регистрация может быть оспорена — ведь фраза «иностранный агент» употребляется в законе и может считаться «общепринятым термином».

В «Медузе» заявили, что подали патентные заявки на регистрацию товарных знаков «иноагент» и «пресса». Главный редактор издания сказал, что цель «Медузы» — не получить легальную монополию на этот знак, а позволить использовать его всем без ограничений.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться