Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов выступили в поддержку «Мемориала»

Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, выступили в поддержку общества «Мемориал», ликвидации которого добивается российская Генпрокуратура. В четверг, 18 ноября, в открытом обращении они призвали Генеральную прокуратуру «отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке», а Верховный суд «отложить дату заседания по рассмотрению иска», чтобы «путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему».

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«Многолетняя деятельность „Мемориала“ всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем. Продолжение его работы отвечает интересам общества и российского государства», — указали в своем обращении Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов. Лауреаты Нобелевской премии мира подчеркнули: «Требование закрыть „Мемориала“ вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем».

Они призвали Генеральную прокуратуру «отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке». К Верховному суду обратились с призывом отложить рассмотрение иска, «чтобы дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему».

11 ноября Генеральная прокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную и историко-просветительскую организацию «Международный Мемориал», а также её подразделения (правозащитный центр, архив, библиотеку и музей) из-за якобы систематических нарушений закона об «иностранных агентах» (отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации).

8 ноября прокуратура российской столицы направила заявление в Московский городской суд о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», обвинив его в «оправдании экстремизма и терроризма». Как пояснили правозащитники, речь в обвинении идет о списках политзаключенных, которые публикует «Мемориал» в рамках программы поддержки политзеков, работающей с 2008 года. Московская прокуратура также увидела в отдельных материалах ПЦ «Мемориал» отсутствие маркировки с указанием на статус «иноагента».

Заседание в Верховном суде по иску Генпрокуратуры намечено на 25 ноября. Мосгорсуд рассмотрит иск столичной прокуратуры 23 ноября.

В «Мемориале» категорически отвергают претензии российского надзорного ведомства. «Есть только воля государства, которая уже лет десять выражается в так называемом законе об иностранных агентах», — говорится в сообщении правозащитного центра, опубликованном 18 ноября по итогам пресс-конференции на тему требований российских властей закрыть «Мемориал».

«Буквы и цифры, параграфы и даты подтверждают, что претензии к нам ничтожны. Есть только воля государства, которая уже лет десять выражается в так называемом законе об иностранных агентах».



Как прошла наша пресс-конференция:https://t.co/0irnuVhASb pic.twitter.com/NwwulWTyIT — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) November 18, 2021

В поддержку «Мемориала» и с призывом к властям РФ пересмотреть решения о его ликвидации выступили спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор, комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович, а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Десятки российских ученых, в том числе 20 академиков РАН, подписали письмо, в котором выразили протест против «попытки закрытия общества „Мемориал“ под надуманным предлогом». С заявлением в поддержку «Мемориала» также выступил екатеринбургский Центр Бориса Ельцина.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у «Мемориала» «давно существуют проблемы в части соблюдения норм российского законодательства». Сам иск прокуратуры о ликвидации правозащитных организаций Песков комментировать не стал.

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