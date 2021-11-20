«Иркусткий союз библиофилов» признали «иноагентом»

Министерство юстиции России дополнило реестр «СМИ-иноагентов» еще двумя организациями. В пятницу, 19 ноября, в него попали «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Фондом развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» руководит историк и блогер Алексей Петров. В конце сентября он сам попал в реестр «иностранных агентов» за свою деятельность в качестве координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» в Иркутской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы» было создано Петровым и другими участниками движения «Голос». По закону, физические лица, признанные «иноагентами», обязаны создать юридическое лицо для отчетности перед Минюстом.

Алексей Петров указал, что он также является президентом иркутского клуба молодых ученых «Альянс» и исполнительным директором фонда «Сохранение памяти и развитие наследия первого губернатора Иркутска Юрия Абрамовича Ножикова». По его словам, ему не хотелось бы, чтобы на этих организациях отрицательно сказался его статус «иноагента».

Закон о «СМИ-иностранных агентах» был принят и подписан президентом Владимиром Путиным в 2017 году. В 2019 году в этот реестр стали вносить также физических лиц. По данным на середину ноября 2021 года, в реестр «СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», включены уже 97 человек и организаций. 79 из них получили этот статус в текущем году.

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