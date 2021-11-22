«Диссернет» рассказал о нашедших оправдание терроризма в текстах ПЦ «Мемориал» экспертах и их резонансных делах

«Новая газета» опубликовала текст сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, в котором он подробно рассказал об экспертах, на чьих заключениях основывается прокуратура, потребовавшая ликвидации Правозащитного центра «Мемориал» и «Международного мемориала»*.

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В основание иска о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал», направленного в Мосгорсуд столичной прокуратурой (начало рассмотрения дела — 23 ноября), помимо обвинений в нарушении закона об «иноагентах», положена «Справка об исследовании», составленная Наталией Крюковой и Александром Тарасовым. На эту экспертизу, представленную как «психолого-лингвистическую», прокуратура опирается, обвиняя правозащитников в «оправдании деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций». Речь идет о списке политзаключенных, который составляет ПЦ «Мемориал» (в него внесены, например, представители запрещенных в РФ религиозных движений «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Свидетели Иеговы», а также движения «Артподготовка»), о «Руководстве по определению понятия “политический заключенный”», а также о справках правозащитников по отдельным делам и материалах сайта центра.

В своих выводах для прокуратуры Крюкова и Тарасов утверждают: в материалах ПЦ «Мемориал» «присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических организаций (...), а также экстремистских организаций и их участников, осужденных судом». Эксперты также уверены: «материалы, размещенные на интернет-ресурсе ПЦ “Мемориал”, направлены на формирование у неопределенного круга лиц представления о допустимости осуществления террористической и экстремистской деятельности».

Учитель математики Наталья Крюкова и переводчик с немецкого Александр Тарасов, несмотря на отсутствие научных работ и публикаций в рецензируемых изданиях, оказались «специалистами» широчайшего профиля. Именно их «экспертные» заключения легли в основу множества резонансных дел по экстремистским и террористическим статьям уголовного кодекса, — сообщает в своем материале Андрей Заякин. Так, в послужном списке Крюковой и Тарасова участие на стороне обвинения в делах против «Свидетелей Иеговы» и так называемом деле «Нового Величия», в рамках которого несколько тинейджеров были признаны виновными в создании экстремистского сообщества с целью организации государственного переворота.

По делу «Свидетелей Иеговы» Крюкова выступала как религиовед, по делу о половой неприкосновенности несовершеннолетнего Крюкова и Тарасов дали экспертное заключение как сексологи, в еще одном деле против «Свидетелей Иеговы» Крюкова привлекалась как эксперт-культуролог, в деле о демонстрации нацистской символики Крюкова и Тарасов исследовали символику Третьего рейха в качестве социальных антропологов. В своем тексте Заякин приводит длинный список компетенций Крюковой и Тарасова.

Упоминает он и случай, когда суд признал Крюкову некомпетентной и отказался приобщать к делу ее экспертизу. Это произошло в ходе громкого процесса о вымогательстве взятки у президента ООО «Росэнергомаш» Владимира Палихаты. Тогда апелляционным определением Судебной коллегии Московского областного суда от 24.02.2014 было установлено, что Крюкова «не обладает специальными познаниями в области филологии и лингвистики».

«Экспертный уровень Александра Тарасова виден, если поглядеть на диссертацию некоего Игоря Хилова, у которого Тарасов выступал руководителем», — пишет Заякин. По его словам, диссертация тарасовского аспиранта полностью идентична работе Елены Бендюк, которая защитила диссертацию пятью годами раньше.

«Подобных Тарасову и Крюковой „экспертов“ широко используют для своих целей прокуроры в самых разных делах. Делать это позволяет наличие у „экспертов“ организации с печатью и повсеместная ангажированность судов, которые в делах, где государство выступает против граждан, всегда принимают сторону власти», — заявил RFI сооснователь вольного сетевого сообщества «Диссернет» Сергей Пархоменко.

По его словам, «Диссернет», который до сих пор занимался в основном разоблачением «списанных» научных работ и их авторов, обратил свое внимание на сообщество фальшивых экспертов, штампующих экспертизы с нужными результатами для гособвинителей.

«Теперь на сайте „Диссернета“ есть раздел, в котором мы подвергаем „экспертизы“ таких фальшивых специалистов реальной экспертизе. Пока этот раздел невелик, но мы будем над ним работать», — сказал Пархоменко.

* «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом РФ в реестр НКО - «иностранных агентов»

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