«Мемориал», пытки, бедность… О чем Совет по правам человека будет говорить с президентом Путиным

23 ноября Мосгорсуд начал рассматривать иск московской прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал», назначив вторые предварительные слушания на 29 число. Иск Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала» 25 ноября рассмотрит Верховный суд России. В защиту «Мемориала» выступили два нобелевских лауреата — Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов, академики РАН, деятели российской и мировой культуры. Отреагировал на ситуацию с «Мемориалом» и Совет по правам человека при президенте.

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«Совет считает очень важной ценность права на объединение и относит принудительную ликвидацию старейшей общественной организации к чрезвычайной мере. В настоящий момент Совет полагает, что предложенная санкция несоразмерна совокупности нарушения и несправедлива», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ. Член Совета по правам человека Ева Меркачева в интервью RFI сказала, что заявлением дело не ограничится.

RFI: Заявление Совета прозвучало для многих неожиданно, поскольку в последнее время этот совещательный орган слабо реагирует на нарушения прав человека в России, даже когда это касается громких дел. Что дальше?

Ева Меркачева: СПЧ встречается с президентом ежегодно. И я ни капли не сомневаюсь, что кто-то из моих коллег будет говорить о «Мемориале». Это чрезвычайно важная для нас для всех тема. Мы все прекрасно знаем, как скрупулезно «Мемориал» собирал информацию о тех людях, которые были расстреляны. Мемориальцы проделали гигантскую работу, которая крайне необходима, потому что живы потомки репрессированных людей. Даже, когда прошлое неудобно, его нужно разбирать по косточкам, нужно признавать ошибки, признавать сам факт того, что это было в нашей истории. Память об этом заставляет думать о недопустимости репрессий, о том, что это никогда не должно повториться. Известная фраза, которую давно ввели в обиход «Никогда больше!». Поэтому все члены СПЧ будут говорить об этой вопиющей ситуации. Я не слышала ни от одного из своих коллег, что он был бы против поддержки «Мемориала». Это болевая точка. Это что-то, что заставляет нас чувствовать себя людьми. У нас сейчас идут еще обсуждения по поводу того, как двигаться дальше — взывать к совести Генпрокурора, вдруг он отзовет этот иск, обращаться в Конституционный суд, в Верховный суд. Речь идет о том, как сохранить «Мемориал». Сейчас это особенно важно!

Еще одна тема, на которую отреагировал СПЧ, это пытки в местах заключения. Вы не только член СПЧ, но и входите в Московскую ОНК (Общественную наблюдательную комиссию), которая следит за тем, как соблюдаются права заключенных. Известно, что вы вместе с коллегами по СПЧ Андреем Бабушкиным и Игорем Каляпиным в ближайшее время собираетесь посетить тюрьмы и колонии в нескольких регионах, в которых были зафиксированы пытки.

Рабочая группа только создана и в нее вошли не только мы с коллегами из СПЧ, но и представители Минюста, ФСИН, а также независимые правозащитники. Собственно, мы представили наше видение, как нужно бороться с пытками, и что подпадает под это определение. В первую очередь для нас было очень важно, чтобы в Уголовном кодексе появилась специальная статья — «Пытки». Потому что на сегодняшний день те люди, которые совершают это преступление, они обычно подпадают под статью «превышение должностных полномочий». Согласитесь, это совершенно разные вещи, когда человек был судим за превышение полномочий, или когда он был судим за пытки. И если человек был признан виновным в том, что кого-то пытал, это будет позорной страницей в его биографии. И в дальнейшем все остальные, глядя на него, будут понимать, что пытать нельзя, иначе будет такая печальная страница в его истории, детям потом будет стыдно за своего отца, который был за подобное привлечен. Кроме того, мы считаем, что нужно, чтобы помимо этой статьи появилась неотвратимость наказания. На сегодняшний день многие из тех должностных лиц, которых подозревали в пытках, смогли уйти от ответственности. Это самое печальное. Почему? Потому что все остальные смотрят и думают — ну, вот, если никто не был наказан, то это значит, что и общество, и государство одобряет пытки, что оно их как бы делает привычными. Мы должны показать, что любой факт пыток будет не только предан гласности, но и будет наказываться. Мы будем следить за тем, как это происходит. Это очень важный момент. Конечно, настаиваем, чтобы все дела по пыткам расследовались максимально публично, и судебные процессы были открытыми, чтобы все могли наблюдать. Это принципиально, потому что до тех пор, пока мы не говорим о какой-то проблеме, ее вроде бы и не существует. А у нас сложилась такая ситуация, что мы периодически слышим, что кого-то где-то пытали то в отделении полиции, то в колонии, а потом за этим не следует то, чего все ждут — уголовного дела, суда, и строгого наказания. В итоге в общественном сознании рождается мысль, что, может быть, это не так страшно. Ну, подумаешь, кому-то пакет на голову одели, кому-то что-то засунули в задний проход. Еще есть страшная тенденция, что люди стали оправдывать пытки, когда речь идет, например, о какой-то категории преступников. Вот им кажется, что если невиновный человек, то его нельзя пытать, а вот если он подозревается в терроризме или в убийстве, то его пытать можно. Это очень страшная история!

Чтобы не совершил человек, он должен быть наказан по закону. Пытать нельзя никого! И невозможно, и преступно останавливать зло злом. Мы просто воспитаем еще большее чудовище в человеке, которого мы не просто привлекаем к ответственности, а еще подвергаем пыткам. Это очень опасная тенденция. Собственно, обо всем этом мы говорим. Тут очень важно, что будет происходить дальше.

Но уже есть предложение сенатора Людмилы Нарусовой и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Действительно, есть законопроект, который разработала Людмила Нарусова вместе с Татьяной Москальковой. В нем речь идет о том, что статья «Пытки» все-таки будет в Уголовном кодексе, то есть это именно то, на чем мы настаивали, о чем заявляли. Пока он существует только на бумаге, неизвестно, когда его внесут в Госдуму, как он будет проходить чтения, вдруг его будут рассматривать в течение 10 лет. Поэтому мы, конечно, будем следить за этим. Но в любом случае, не дадим забыть об этой проблеме абсолютно точно, потому что, на самом деле, это опасно для каждого из нас. Если человека во время отбытия наказания пытают, его превращают в монстра. И потом этот монстр выходит на свободу, он опасен для нас, для наших детей, для наших родителей. А представьте, если речь идет о колонии, где содержится тысяча человек?! И вот эти люди с искаженной психикой, с ненавистью в глазах, с болью будут презирать все то общество, которое это допустило. Вот этого нужно бояться, и, собственно, это мы сейчас пытаемся донести. Нам кажется, что мы видим какой-то отклик, по крайней мере, нам сейчас дают возможность хотя бы предлагать варианты решения этой проблемы.

В декабре должна состояться встреча Совета по правам человека с президентом. Какие еще вопросы будут подняты на этой встрече?

Я думаю, что мы будем говорить о законе об иностранных агентах, о проблемах экологии, образования. Тема бедности очень важна, потому что президент считает это одной из основных проблем сегодня.

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