США объявили о новых санкциях против «Северного потока-2»

«Даже если никаких дополнительных действий со стороны Германии или ЕС не будет предпринято, „Северный поток-2“ все равно столкнется со многими трудностями при получении лицензии на эксплуатацию», — уверяет Politico.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против кипрской компании, чье судно участвовало в строительстве газопровода «Северный поток-2». США называют Transadria подставной российской фирмой, которая зарегистрирована на Кипре.

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В ночь на 23 ноября США объявили о санкциях в отношении связанной с Россией компании, которая участвует в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Госдепартамент представил конгрессу отчета на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. Об исполнении этого закона администрация обязана отчитываться перед парламентом каждые 90 дней.

В отчете упомянуты два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd. Принадлежащее этой фирме судно Marlin «будет признано конфискованной собственностью».

По сообщениям Bloomberg, власти США считают Transadria подставной российской компанией, зарегистрированной на Кипре. Как указывает РБК, по данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, морское вспомогательное судно Marlin было построено в 2008 году и ходит под флагом России. Сейчас оно находится в порту Санкт-Петербурга.

Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник в администрации США, сообщает, что упомянутое в отчете второе судно Blue Ship под санкции не попадет («потому что принадлежит организации, связанной с правительством Германии»). В августе информагентство EADaily сообщало, что Blue Ship, которое ведет каменную засыпку ниток газопровода, меняло собственников и управляющие компании, чтобы избежать санкций США.

В своем заявлении госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что на данный момент США подвергли санкциям 8 физических лиц и 17 морских судов, причастных к сооружению «Северного потока-2».

В Кремле назвали новые американскими санкции незаконными. «Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что на подобные шаги США Россия реагирует и будет реагировать «адекватно».

Неделю назад Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», потребовав от оператора газопровода — зарегистрированной в Швейцарии дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG — привести организационно-правовую структуру в соответствие с немецким законодательством. Nord Stream 2 AG теперь предстоит создать в Германиии дочернюю компанию, передав ей часть активов.

9 ноября в США группа сенаторов-республиканцев выступила с инициативой, которая предусматривает введение новых санкций против «Северного потока-2». Американские законодатели предложили внести соответствующую поправку в законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год. В случае принятия поправки, президент США Джо Байден в течение 15 дней должен будет ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.

Строительство «Северного потока-2» завершилось в сентябре 2021, на два года позже, чем планировалось. Задержки связаны с санкциями США, из-за которых часть иностранных партнеров покинули проект.

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