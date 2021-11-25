Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина

Большинство депутатов Госдумы поддержали лишение неприкосновенности парламентария от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает «Интерфакс». Генпрокуратура попросила лишить коммуниста неприкосновенности после того, как его задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике.

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На заседании Госдумы, где рассматривался вопрос о лишении Рашкина неприкосновенности, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что благодаря СМИ «позор» депутата «стал общеизвестным». За лишение Рашкина неприкосновенности проголосовали 343 депутата, против — 55 парламентариев, еще двое воздержались. Во фракции КПРФ в Госдуме состоят 57 депутатов.

29 октября в пресс-службе МВД по Саратовской области сообщили, что полиция задержала депутата Валерия Рашкина, в автомобиле которого находилась разделанная туша лося. Сначала коммунист заявил, что нашел уже разделанную тушу в лесу. Однако через три недели Рашкин записал видеообращение, в котором признался в убийстве животного. Он также назвал произошедшее провокацией, жертвой которой он и стал.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Соответствующая статья (258 Уголовного кодекса России, часть 1, пункт «а») предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет. А по части второй этой же статьи (незаконная охота с использованием служебного положения) предусмотрено до пяти лет тюрьмы.

Выступая 25 ноября на заседании Госдумы, Рашкин отметил, что, по его наблюдениям, «ни одному парнокопытному не было посвящено столько слов. […] Я не замечал такое внимание ФСБ к браконьерам, у которых изымаются сотни килограммов лап и губ животных», — заявил Рашкин. Депутат известен своей активной оппозиционной деятельностью. В сентябре он устраивал акции протеста против результатов электронного голосования на парламентских выборах.

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