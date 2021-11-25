11 человек погибли при пожаре на шахте в Кузбассе. Поиски еще 39 горняков продолжаются

В четверг, 25 ноября, в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли, по разным данным, от девяти до 11 человек. Поиски еще 39 продолжаются. О девяти погибших сообщает администрация Кемеровской области. Агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет об 11 погибших.

Реклама Читать далее

Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, по неустановленным пока причинам около 9 утра по местному времени в вентиляционном штреке шахты загорелась угольная пыль, в результате чего произошло задымление. Взрыва не было, уточняет агентство. В этот момент под землей находилось 285 горняков, больше 235 из них смогли выйти на поверхность.

МЧС России отправило в Кемеровскую область самолет с медиками, психологами и оперативной группой. По словам временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна, с места ЧП госпитализированы 44 шахтера, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 217 Уголовного кодекса России).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться