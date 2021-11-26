В трагедии на шахте под Кемерово выжил пропавший без вести спасатель

На шахте «Листвяжная» под Кемерово удалось обнаружить живым одного из спасателей, который ранее считался пропавшим без вести. Как сообщили в пятницу, 26 ноября, в МЧС, выбраться смог Александр Заковряшин — его состояние медики оценивают как средней тяжести, но угрозы жизни нет. По уточненным данным спасательных служб, жертвами аварии стал 51 человек — пять спасателей и 46 горняков. Еще 50 человек пострадали.

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По данным телеграм-канала Mash, который опубликовал фотографию Заковряшина, у спасателя диагностировали переохлаждение и отравление угарным газом. Он вышел из шахты около трех часов дня по местному времени. Александр Заковряшин — помощник командира взвода спасателей. Он находится на службе с 2011 года. Утром в пятницу его наградили орденом мужества, как и пятерых других спасателей (их — посмертно).

«Выживший — Александр Анатольевич Заковряшин, медик, один из шести горноспасателей ВГСЧ, пропавших накануне. Его состояние — средней тяжести», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла накануне утром. В одной из горных выработок на глубине порядка 250 метров произошло задымление. На момент ЧП в шахте находились 285 человек, из них 239 выбрались на поверхность. Согласно предварительным оценкам, причиной катастрофы стал взрыв метана.

Днем 25 ноября спасательные работы прерывались из-за высокой концентрации метана. Однако второго взрыва избежать не удалось — в его результате и погибли спасатели, не успевшие выбраться из шахты.

По уточненным данным спасательных служб, жертвами трагедии стал 51 человек — пять спасателей и 46 горняков. Еще 50 человек пострадали.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе. Он встретился с родственниками погибших. На федеральном уровне решение о трауре не принималось.

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