На шахте «Листвяжная» возобновили поисково-спасательную операцию

На кузбасской шахте «Листвяжная» в субботу, 27 ноября, возобновили поисково-спасательную операцию, остановленную два дня назад из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». До сих пор не удалось найти 37 человек, их признали погибшими.

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О возобновлении поисково-спасательной операции сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. «Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять», — говорится в сообщении. Поиски оставшихся под землей горняков прекратили 25 ноября из-за угрозы взрыва.

Также 27 ноября Центральный районный суд Кемерова арестовал пятерых обвиняемых по делу об аварии. Среди арестованных начальник участка, директор шахты и его заместитель, а также двое инспекторов Ростехнадзора. Всех пятерых отправили на время расследования в СИЗО.

Следствие предъявило обвинение в нарушении правил промышленной безопасности (часть 3 статьи 217 УК РФ) начальнику участка шахты Сергею Герасименку, директору «Листвяжной» Сергею Махракову и его первому заместителю Андрею Молоствову. Также возбуждено уголовное дело о халатности. По нему обвинения предъявлены двум сотрудникам Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошло в четверг утром, 25 ноября. В одной из горных выработок на глубине 250 метров произошло задымление и два взрыва метана. Под землей в тот момент находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

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