В Петербурге ФСБ запретила въезд в страну американскому преподавателю СПбГУ

Бард-колледж признали в России нежелательной организацией в июле 2021 года. Факультетау свободных искусств и наук СПбГУ пришлось прекратить 20-летнее партнерство с американским вузом

Американцу Майклу Фрису, работавшему преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, ФСБ предписала покинуть Россию в течение трех суток с запретом въезда на пять лет, сообщило местное издание «Фонтанка». В России у Фриса остались жена и ребенок.

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Проректор СПбГУ по организации работы с персоналом Владимир Еремеев подтвердил изданию «Фонтанка», что после получения соответствующего письма из ФСБ университет расторг контракт с американцем, работавшем ассистентом кафедры теории и методики преподавания.

Накануне сотрудники ФСБ встретили самого Фриса на входе в вуз и вручили уведомление о запрете въезда в Россию. Это произошло через две недели после принятия такого решения: документ датирован 11 ноября. Причиной решения о депортации и пятилетнем запрете на въезд в страну в ведомстве назвали сотрудничество преподавателя с организацией, признанной в России «нежелательной».

Речь идет о Бард-колледже — американском вузе, с которым СПБГУ сотрудничал 20 лет, признанном в России «нежелательной организацией» в июле 2021 года из-за связи с Джорджем Соросом.

Между тем, как заявил Еремеев, в его распоряжении имеется служебная записка, подписанная исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Данилой Расковым, о том, что «ассистент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Фрис Майкл Дана еще 1 июня 2021 года прекратил свое сотрудничество с Бард-колледжем».

В свою очередь представители ФСБ пока никак не прокомментировали сообщения о том, что Фрис прекратил сотрудничество с нежелательной организацией за месяц до признания ее таковой. Как пишет «Фонтанка», Фрис уже покинул Россию.

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