Правозащитники посетили саратовскую колонию, где пытали заключенных

Члены Совета по правам человека посетили печально известную колонию в Саратовской области, откуда ранее одним из бывших заключенных был скопирован видеоархив с пытками и изнасилованиями осужденных. Однако, как пишет Znak.com, ссылаясь на правозащитников из Gulagu.net, непосредственно перед визитом членов СПЧ из колонии вывезли более 80 заключенных, которые были готовы рассказать проверяющим о пытках и издевательствах.

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В Gulagu.net утверждают, что врио начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин приказал этапировать заключенных, которые долгое время находились тюремной туберкулезной больнице, где и происходили зверства в отношении арестантов, и «хотели рассказать членам путинского Совета по правам человека о массовых нарушениях, пытках, истязаниях, вымогательствах, о том как оперативники УФСИН их запугивали и принуждали к отказу от дачи показаний следователям, как на их глазах выламывали бетонные полы в пыточном отделении ТЛО-8 и вывозили обломки в свинарник, чтобы смешать с свиным навозом и скрыть следы сотен насильственных преступлений».

Представители Gulagu.net потребовали отставки Ефаркина, а также настаивали на том, чтобы члены СПЧ получили все списки вывезенных из колонии заключенных и пообщались с ними.

«То, что творят сейчас оперативные службы ФСБ и ФСИН, препятствуя проверке правозащитников (которые точно не революционеры в этом деле и весьма „конструктивны“ с властью), — это очевидное воспрепятствование общественному контролю и независимому расследованию, это государственная политика, направленная на сокрытие масштабов пыточного конвейера и минимизацию круга лиц, которых будут судить за это преступление против человечества и человечности», — заявили в Gulagu.net.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ ФСИН по Саратовской области заявили, что заключенных отправили по этапу в плановом порядке.

В СПЧ признали факт пыток в саратовской больнице ФСИН

Известную благодаря утекшему видеоархиву пыток и изнасилований ОТБ-1 посетили члены СПЧ Ева Меркачева и Андрей Бабушкин. По их словам, они опросили несколько десятков заключенных, которые подтвердили факты пыток, изнасилований, издевательств и вымогательств.

«В основном это делалось с двумя целями: первое — чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, администрация все это делала руками осужденных. Второе — для вымогательства денег», — сказал Бабушкин.

«Из сегодняшней проверки Саратовской ОТБ вынесла многое, в том числе о новых формах пыток, о которых никогда раньше не слышала. Одна из них — человека засовывали в сумку (большую, дорожную), и так оставляли на какое-то время (сутки — трое). Другая — выливали медленно на лицо три ведра воды, он захлебывался, прощался с жизнью несколько раз за время экзекуции. Но это в прошлом. Надеюсь», — написала Меркачева в своем Фейсбуке.

С начала октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал уже несколько фрагментов видеоархива, который удалось скопировать одному из бывших заключенных, с пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутском СИЗО № 1. Видео вызвали серьезный резонанс и после публикацции было возбуждено несколько уголовных дел, руководство саратовского управления ФСИН ушло в отставку, а еще 18 сотрудников управления были уволены. 25 ноября, Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. А также назначил нового руководителя — бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева.

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