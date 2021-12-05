Более 120 тысяч подписей собрала петиция в поддержку «Мемориала»

Петицию в поддержку общества «Мемориал», ликвидировать которое потребовала Генпрокуратура и прокуратура Москвы, подписали уже более 120 тысяч человек. Сбор подписей продолжается, а судьба «Мемориала» может быть решена уже в ближайшие дни.

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Петиция, которую может подписать каждый, размещена на платформе Change.org. Опубликовал ее петербургский правозащитник Динар Идрисов.

Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ранее признанной «иностранным агентом» некоммерческой организации Международное историко-просветительское общество «Международный Мемориал», а прокурор города Москвы — аналогичный административный иск в Московский городской суд о ликвидации Межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», также ранее признанной «иностранным агентом», напомнили составители обращения.

Они также подчеркнули, что ликвидация «Мемориала» «может повлечь закрытие важнейших историко-просветительских и правозащитных проектов», и если и не уничтожит полностью, то «существенным образом ограничит легальную деятельность историков, просветителей, журналистов и правозащитников, работающих в интересах российского гражданского общества, защиты исторической памяти, прав, свобод и законных интересов простых российских граждан».

Кроме того, составители этого обращения призвали подписать связанную с ним другую петицию — об отмене законов об «иноагентах», которая была размещена раньше и собрала уже почти 260 тысяч подписей (кроме того, ее поддержали около 250 ведущих СМИ, благотворительных фондов и других неправительственных организаций).

Напомним, 29 ноября в Москве прошло второе предварительное заседание по иску прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Следующее заседание назначено на 16 декабря.

Ранее, 25 ноября, Верховный суд не вынес решения по иску Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала», объявив перерыв в заседании до 14 декабря.

Газета «Коммерсант» связала эти отсрочки с тем, что решение о судьбе «Мемориала» должен принять Путин после встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ). Встреча предварительно запланирована на 10 декабря.

В России и в мире в последние недели идет широкая общественная и политическая кампания поддержки самой известной российской правозащитной организации. Остановить преследование «Мемориала» призвали власти Евросоюза, США, Совет по правам человека при президенте РФ, российские лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов, ученые, правозащитники, деятели культуры.

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