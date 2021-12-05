Сатира на следствие: Бастрыкин поручил проверить Оксимирона и Noize MC на «реабилитацию нацизма»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить тексты песен рэперов Оксимирона и Noize MC на наличие в них «реабилитации нацизма и экстремизма». Ведомство сообщило, что проверка проводится после «обращения группы патриотов».Когда стало известно о проверке, автор опубликованного в интернете обращения заявил, что никакой «группы патриотов» не было, а текст — «сатира на наше время».

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О факте проверки сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

На сайте силового ведомства сообщается о том, что Бастрыкин поручил «тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов».

«В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", — также сообщили в СК, сославшись на оценочное суждение неназванной «группы патриотов» о том, что в своем творчестве Noize MC и Oxxxymiron якобы «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Meduza пишет, что письмо «патриотов» (не назвавших себя) было опубликовано в Интернете 2 декабря. Авторы обращения, в частности, указали на песню Noize MC «Двадцатые годы», а также на песню Оксимирона «Организация» и его последний альбом «Красота и уродство».

Газета «Коммерсант» уточняет, что 2 декабря пользователь LiveJournal Дмитрий Якушев перепечатал якобы полученное им обращение «группы патриотов», совпадающее с нынешним описанием с сайта Следственного комитета.

После публикации сообщения СКР о проведении проверки господин Якушев заявил, что опубликованный им текст был сатирой. «Блин. Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Якушев в LiveJournal.

В опубликованном 2 декабря «обращении» Бастрыкина называют «большим патриотом России», «прозорливым защитником Отечества» и просят его обратить внимание на «преступную деятельность так называемых рэперов Noize MC и Oxxxymiron», которая «перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО».

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