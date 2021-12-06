В России омикрон-штамм выявили у вернувшихся из Южной Африки

В России выявили первые случаи омикрон-штамма. Речь идет о гражданах, вернувшихся из Южной Африки

В России выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон» коронавируса, сообщает Роспотребнадзор 6 декабря. Речь идет о россиянах, вернувшихся из Южной Африки.

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У двух из десяти пациентов с положительным ПЦР-тестом, вернувшихся в Россию из Южной Африки, подтвердилось заражением омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. «Исследования от других пациентов продолжаются», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство заверяет, что предпринимаются все необходимые меры для защиты населения РФ от нового варианта коронавирусной инфекции.

Из-за появления нового штамма Россия ограничила въезд иностранцев из ряда стран Африки, а также из Гонконга с 28 ноября.

По тем же причинам в РФ решили сократить срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели 14-дневный карантин.

«Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы», — отметили в Роспотребнадзоре. При появлении симптомов коронавирусной инфекции или положительном результате ПЦР-теста их изолируют в боксы инфекционных стационаров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывала на высокие риски глобального распространения нового штамма «омикрон» с тяжелыми последствиями.

В Российской академии наук (РАН) полагают, что дополнительных ограничений в связи со штаммом «омикрон» в России пока не требуется. Вице-президент РАН Владимир Стародубов призвал не паниковать из-за двух выявленных случаев. В комментарии «Интерфаксу» он сказал, что «ученые изучают новый штамм, и по данным, которыми они располагают, он действительно заразный, но вызывает более легкие формы заболевания».

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