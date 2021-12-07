Байден призвал Путина вернуться к дипломатии и предупредил о «решительных мерах» в случае эскалации

Президент США Джо Байден во время видеопереговоров с Владимиром Путиным, 7 декабря 2021 г. За столом находится в том числе глава Госдепартамента Энтони Блинкен

Во вторник, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели первые с июля переговоры. Видеозвонок продлился около двух часов. Как сообщили в Вашингтоне, Джо Байден призвал Владимира Путина «вернуться к дипломатии», а также предупредил, что США и их союзники предпримут «решительне меры» в случае военной эскалации. Путин заявил, что «не следует перекладывать ответственность» на РФ и обвинил НАТО в нагнетании напряженности.

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Видеозвонок прошел в закрытом режиме по защищенному каналу связи. Как сообщили в Вашингтоне по итогам переговоров, президенты обсудили ряд вопросов российско-американских отношений. В лаконичном отчете Белого дома основное внимание уделено угрозе российского вторжения в Украину.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — говорится в коммюнике.

В Вашингтоне отметили, что Джо Байден «подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии».

Сообщается также, что оба президента «поручили своим командам предпринять последующие шаги», и «США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами».

Как добавили в Белом доме, президенты обсудили также диалог России и США по вопросам стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Незадолго до окончания видеозвонка в Белом доме сообщили журналистам, что Джо Байден в скором времени свяжется с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы рассказать им об итогах переговоров с Владимиром Путиным.

Путин обвиняет в эскалации НАТО

В Кремле через некоторое время заявили, что разговор носил «откровенный и деловой характер». В Москве подтвердили, что главной темой переговоров стала Украина. Как заявили в Кремле, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева» и заявил Байдену о «провокационных действиях Киева против Донбасса».

В ответ Байдену, заявившему об угрожающем характере передвижений российских войск вблизи украинских границ, Путин сказал, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении», — заявили в Кремле.

Как сообщили в Москве, Путин и Байден обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью, положение дел вокруг договора по иранской ядерной программе, а также обсудили отношения России и США. «Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии», — заявили в Кремле. Путин назвал это следствием действий США, которые начали высылать российских дипломатов, на что РФ была вынуждена зеркально реагировать. Путин предложил Байдену «обнулить» ограничения на работу дипмиссий.

В Москве и Вашингтоне ранее называли свои цели

Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам 1 декабря заявил, что Россия будет требовать от Запада «юридических гарантий безопасности», исключающих продвижение НАТО на восток.

«В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России», — сказал Путин иностранным послам (цитата по «Интерфаксу»).

За день до этого Путин, отвечая на вопрос на инвестиционном форуме «ВТБ капитала», рассказывал о «красных линиях» в отношениях с НАТО. По его словам, в Москве считают недопустимой для себя «красной линией» расширение инфраструктуры НАТО на Украину, «создающее угрозу» для России.

Президент США Джо Байден в начале декабря сказал журналистам, что не приемлет «ничьих красных линий», и заявил о подготовке целого списка шагов, которые не позволят Путину начать большую войну.

По данным агентства Bloomberg, США и Европейский союз могут ввести санкции против крупнейших российских банков в случае вторжения РФ в Украину. Санкции могут коснуться возможности конвертировать рубли в доллары и другую иностранную валюту. Обсуждается также возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT.

О возможной подготовке Россией военного вторжения России в Украину СМИ начали писать с октября со ссылками на источники в американской разведке. Агентство AP 4 декабря со ссылкой на данные американской разведки писало, что Россия планирует вторжение в Украину, возможно, уже в начале 2022 года с привлечением 175 тысяч военных.

В России говорят, что перемещение войск является внутренним делом и законным правом суверенного государства, а также заявляют, что Украина стянула в Донбасс половину своей армии.

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