Лидеры Франции, США, Германии, Великобритании и Италии обсудили угрозу Украине со стороны РФ

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на встрече в Версале в 2017 году (архивное фото)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 7 декабря, провел переговоры с лидерами США, Германии, Италии и Великобритании. Политики в формате так называемой «пятерки» обсудили ситуацию на границе между Россией и Украиной и подтвердили, что готовы предпринять действия для сохранения «мира и безопасности» в Европе. Дискуссия между главами государств и правительств прошла накануне онлайн-переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

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Лидеры ведущих стран Запада отметили, что Россия должна возобновить переговоры с Украиной в «нормандском» формате с участием Франции и Германии.

«Главы пяти государств и правительств поделились проанализировали напряженность, существующую в отношениях между Россией и Украиной, решительно выступили в поддержку уважения суверенитета Украины и заявили о своей приверженности действиям по поддержанию мира и безопасности в Европе», — отмечается в специальном заявлении администрации президента Франции по итогам переговоров.

Как отметил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, стороны призвали Россию к деэскалации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик подчеркнул, что Соединенные Штаты демонстрируют «непоколебимую поддержку» суверенитета Украины перед лицом «российской агрессии».

Накануне американские СМИ сообщили, что США готовят крайне жесткие санкции в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Ограничения будут «чертовски агрессивными», заявил источник CNN в Белом Доме. Речь может идти об отключении России от платежной системы SWIFT и запрета на операции с государственным долгом РФ.

Напомним, слухи о планах России провести военную операцию на территории Украины появились в ноябре после публикаций СМИ. Как сообщал Bloomberg, Москва якобы готовит для участия в операции сто тысяч солдат, считают в Вашингтоне. В Кремле информацию об угрозе российского вторжения категорически опровергают, обвиняя страны Запада в провокации.

Во вторник, 7 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва «серьезно озабочена» попытками Киева «провоцировать своих западных кураторов».

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