Верховный суд России признал законным засекречивание имен причастных к Большому террору сотрудников НКВД

В ходе исследования Сергей Прудовский запросил у ФСБ информацию о деле Татьяны Кулик, одной из репрессированных и позже реабилитированных жительниц Харбина. Получив документы, историк обнаружил, что в них вымараны имена, фамилии и подписи сотрудников НКВД, которые занимались делом Кулик.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска историка Сергея Прудовского, который требовал рассекретить имена ряда участников так называемой «харбинской операции» НКВД, в ходе которой были расстреляны более 21 тысячи человек, сообщил «Мемориал».

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Ранее по запросу историка было рассекречено дело расстрелянной в 1937 году и впоследствии реабилитированной жительницы Харбина Татьяны Кулик. Но должности, звания и фамилии сотрудников НКВД, сфабриковавших ее дело, остались под грифом «секретно», благодаря положениям указа президента РФ 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», а также ведомственного приказа ФСБ, который позволяет засекречивать в архивных документах данные сотрудников НКВД.

Историка Сергея Прудовского в суде представляла адвокат «Мемориала» Марина Агальцова, которая заявила на заседании: «Кулик была расстреляна и реабилитирована как жертва государственного террора. Государственной тайной не могут признаваться действия, которые являются незаконными. Отказ предоставить данные противоречит закону о реабилитации. В его преамбуле — государство осуждает Большой террор».

В Верховном суде начинается заседание о засекречивании данных сотрудников НКВД. Суд должен ответить, регламентируется ли защита их личных данных тем же приказом, что и защита данных нынешних фсбшников – фактически, одна ли это организация pic.twitter.com/gOx8Cl4cUE — Memorial (@MemorialMoscow) December 8, 2021

Защитник настивала на том, что указ Бориса Ельцина от 1995 года нарушает статью 7 закона «О государственной тайне», которая запрещает засекречивать сведения «о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами», а следовательно и о преступлениях сотрудников НКВД (их «действия были абсолютно преступными и на основании статьи 7 сведения об этих людях не могут быть засекречены»). Истец подчеркивал, что президентский указ № 1203 составлен так, что позволяет отнести палачей НКВД к сотрудникам контрразведки, чьи личные данные не подлежат разглашению.

Агальцова: Мы понимаем, что государству нынешние данные о контрразведке нужно засекретить. Но это не касается исторических данных, в особенности архивных.

Судья: то есть вы хотите дописать закон?

Агальцова: Да. Конкретизировать его — Memorial (@MemorialMoscow) December 8, 2021

В суде главу государства как автора указа, положения которого своим иском пытался оспорить Прудовский, представляла ФСБ. В ходе процесса ее представители настаивали на том, что рассекречивание имен чекистов — угроза обороноспособности современной России.

Прежде чем потерпеть неудачу в Верховном суде Прудовский четырежды проиграл суды нижестоящих инстанций.

Ранее Прудовский заявлял, что «закон о реабилитации жертв политических репрессий признает репрессии террором против собственного народа, но государство фактически укрывает сталинских террористов».

Истец – исследователь Сергей Прудовский – ждет заседания. Его будет представлять адвокат из Мемориала Марина Агальцова pic.twitter.com/ocHmjZhCVi — Memorial (@MemorialMoscow) December 8, 2021

Сергей Прудовский — историк и автор книги о сталинских репрессиях «Спасская красавица», в которой исследователь рассказывает о судьбе своего деда, пережившего 14 лет лагерей. Он занимается в том числе изучением так называемой «Харбинской операции». В 1930-х годах Япония оккупировала Маньчжурию, после чего советские власти эвакуировали жителей Харбина и специалистов, работавших на КВЖД. В 1937 году НКВД издало приказ об аресте жителей Харбина как японских шпионов. Всего арестовали около 33 тысяч человек, свыше 21 тысячи были расстреляны.

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