Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Памятная акция на Пушкинской площади 15/02/2009.

Дело в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных в 2011 году за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, отправлено на пересмотр в суд кассационной инстанции, передает 8 декабря «Медиазона». Ранее ЕСПЧ признал нарушенным право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство.

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Несмотря на то, что формально заседание Верховного суда, где рассматривалась жалоба защиты Тихонова и Хасис, было открытым, фактически рассмотрение прошло в закрытом режиме — трансляция для журналистов прервалась сразу после оглашения ходатайства адвокатов, в котором они просили пересмотреть дело в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, отменить приговор и назначить новое рассмотрение, и возобновилась лишь когда суд начал оглашать свое решение. В итоге Президиум Верховного суда постановил отправить дело Тихонова и Хасис на пересмотр, а им самим избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 8 марта.

Адвокат Хасис Дмитрий Аграновский заявил «Интерфаксу», что доволен решением и рассчитывает на отмену приговора.

В свою очередь, адвокат семьи Анастасии Бабуровой Петр Заикин посетовал, что дело Тихонова и Хасис отправили на новое рассмотрение не в первую инстанцию, а в кассационную.

«Что касается самого решения, к сожалению, подобный исход прогнозировался. У суда очень маленький диапазон в таких ситуациях для принятия решений, и другого варианта для себя состав очевидно не усмотрел, — сказал Заикин. — Нет, [коллегия присяжных собираться не будет]. Вернули на кассационный суд, во всяком случае так огласили».

19 января 2009 года адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены на улице Пречистенка в центре Москвы. В момент нападения жертвы возвращались с пресс-конференции по поводу досрочного освобождения полковника ГРУ Юрия Буданова. Сначала следствие полагало, что убийство связано с делом Буданова, но позже эту версию отмели, посчитав, что причиной нападения стала активная деятельность Маркелова по защите антифашистов на пике их уличного противостояния с неонацистами.

Спустя несколько месяцев ФСБ задержала одного из лидеров «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Никиту Тихонова и его девушку Евгению Хасис. Следствие и суд длились еще полтора года, и 6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис — к 18 годам лишения свободы.

Тихонова признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, а Хасис — в убийстве и незаконном обороте оружия.

Дело рассматривала коллегия присяжных, голоса которых разделились при вынесении вердикта почти поровну — виновными подсудимых сочли семь присяжных из двенадцати.

Вышедшая из состава коллегии присяжная Анна Добрачева рассказывала о давлении на заседателей.

В 2012 году защита Тихонова и Хасис подала жалобу в ЕСПЧ, который в итоге заключил, что право обоих на справедливый суд было нарушено, так как председательствовавший судья не отреагировал на сообщения о давлении на присяжных заседателей.

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